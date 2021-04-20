《環保少女：格蕾塔》捐款10萬歐元對抗疫苗不公

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）昨日（4/19）參與世界衛生組織（WHO）視訊記者會，與秘書長譚德塞展開對話，童貝里表示將透過她的基金會捐款10萬歐元（約338萬台幣）給疫苗全球取得機制（COVAX），解決新型冠狀肺炎（COVID-19）疫苗不平等的問題，資金來自所獲得的獎項與出書所得。童貝里說「高收入國家中約4人中有1人接種疫苗，而低收入國家中只有約500人中有1人接種疫苗」、「就像氣候危機一樣，我們首先需要幫助最脆弱的族群。」並提及越來越多科學研究顯示流行性疾病與氣候之間的密不可分，她認為「除非我們徹底改變生活與對待大自然的方式，否則未來會經歷更頻繁、更具破壞性的流行性疾病。」

獲獎無數《環保少女》HOW有錢不要獎金，曾捐100萬歐元愛地球

出生於2003年瑞典斯德哥爾摩，格蕾塔．童貝里（Greta Thunberg）2018年發起了全球「為氣候罷課」運動，抗議政府對氣候危機不採取積極行動，自那時起，鼓舞數百萬的年輕人在街頭和網上進行遊行示威，要求世界各國領導人聽聽科學，並採取行動保護未來環境。2019年格蕾塔．童貝里基金會成立，並在同年童貝里獲選為《時代雜誌》年度風雲人物，成為該刊物史上最年輕的得獎人。童貝里獲獎無數、持續發揮自身影響力的她，不僅陸續捐出獲得獎項的所得，曾將100萬歐元的葡萄牙人權獎金全數捐出，致力於保護環境、阻止氣候變遷的團體，今年的世界地球日，童貝里也即將參與由拜登總統與40位世界領導人舉行的氣候峰會，於美國國會發表線上演說。



童貝里走訪世界各地演說，急切呼籲全球重視氣候危機。圖／捷傑電影提供

左膠？環團操控？《環保少女：格蕾塔》紀錄片打臉造謠

瑞典15歲傳奇少女站上世界舞台，童貝里首部個人傳記電影《環保少女：格蕾塔》（I Am Greta），近期即將在台灣上映，由瑞典導演內森．格羅斯曼（Nathan Grossman）指導，記錄了這位生態鬥士的充滿傳奇與爭議的一年。於第77屆威尼斯影展全球首映時，她坦言自己為氣候變遷倡議以來，受過不少網路霸凌與挑戰，有些人認為她的所言所行受到左派環團及父母操控，但童貝里在聯合國殿堂上的義正嚴詞的演說「How dare you?」形象深植人心，她指出「有些人認為我在散佈陰謀論，說出的話也不是自己所想的」，她表示即將上映的電影如實呈現，而不是網路上的惡意造謠，她說「在這部電影裡，你可以清楚理解這些說法都不攻自破。」



童貝里自15歲起走上街頭為氣候罷課，受過無數挑戰與質疑。圖／捷傑電影提供

電影《環保少女：格蕾塔》榮獲2021「瑞典奧斯卡」金甲蟲獎最佳紀錄片、2021電影之眼榮譽獎The Unforgettables、2020廣播影評人協會紀錄片獎最具說服力紀錄片現實／存題材等各大獎項，響應世界地球日，電影將於4月30日上映。

目前預定上映戲院有：信義威秀影城、誠品電影院、喜樂時代影城南港店、桃園統領威秀影城、SBC星橋國際影城、台南真善美戲院以及高雄大遠百威秀影城。

《環保少女：格蕾塔》電影預告