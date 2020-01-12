仍然有很多清醒理性的台灣人民，用選票守護了民主，阻擋了民粹和紅色中國的顛覆，2020年大選，是台灣人民的勝利，但是，台灣人更應該向香港人致敬，在「反送中」長達半年的運動中，如果沒有港民展現出對抗中國勇氣，用血淚說出中共暴力和野蠻，台灣人不可能在紅色滲透下驚醒過來。

選舉結束了，總統選情部分，民進黨以817萬票大勝國民黨552萬票，雖然小英選票創新高，但是和2016年相較，民進黨獲票比率差距並不大，國民黨也守住2016年朱立倫的獲票比率，唯一令人驚訝的就是；親民黨的宋楚瑜，選票居然比上一次減少一半以上。

今年大選，因為投票人口增加，也因此衝高了票數，在國會方面，台灣人民又一次讓民進黨全面執政，更凸顯台灣人民拒絕中國的威脅，但是，反過來看，仍然有600萬票並不支持民進黨的路線，這也是未來，民進黨如何團結國家和人民，更要努力的課題。

中國介選精心布局

韓國瑜終於敗了，但是，國民黨內腥風血雨的鬥爭之路，才剛開始，以老韓為領袖的草莽崛起，結合地方派系黨員，和黨國時代殘留的建制派的權力競逐，將決定國民黨明天的改革道路，選前，韓國瑜已經預言，他將回到國民黨內，推動黨內再造，尤其他的選票高於朱立倫，使他的動機更有基礎，我們也要誠懇呼籲，為了台灣的團結，請國民黨深根台灣之前，考慮把中國大帽子拿掉吧。

回顧韓國瑜的崛起和參選道路，有人認為；只是一場偶然的機遇，其實，並非如此，這是一場中國國台辦干預台灣選舉的精心布局，這場布局從2018年上半年，就已經開始，中國學習俄羅斯的網軍操兵，如何利用假訊息和造神術，把一個默默無名的過氣政客，包裝成底層生活庶民，接近地氣，獲得認同，進一步拱上總統大位，整個過程中，最驚心動魄的是，如何幫這老韓，通過黨內初選，如何夾持鋼鐵紅衛兵，威攝黨中央，讓國民黨建制派菁英感受恐懼，而退避三舍，紅色媒體甚至不惜和台灣第一富豪「果凍」開戰，幫助老韓以高支持度民調，搭上「扶龍神轎」，驗證了這個時代媒體，正在操控我們的生活，網路資訊發達的結果，不是使人民變聰明，而是使人民變得更反智，更理盲，只是很多不知布局的人，成為紅色幕後人操盤工具而已，例如楊秋興，王金平，馬英九，朱立倫，甚至郭董，一一被中共當作玩具甩弄，但是，人性中的恩怨情仇，仍然扮演反撲的力道，這些被愚弄，過程中協助老韓選舉的恩人，最後也成為壓倒英雄的稻草。

「中共國台辦」利用這次台灣大選，用網路媒體操兵，企圖證明，民主剛剛起步的國家，操弄民粹，改變政治真的有效，一路以來，我們看到國民黨利用鬥爭理論，把民主選舉視為一場準革命，把社會分成互相敵對雙方，以庶民反抗權貴，用租俗貼近底層語言，讓人民相信自己代表庶民，煽動加上情緒語言，使選舉變成群眾激情發洩的大會，凝聚更多不滿現狀的人民，許以遙不可及的發財夢想，並且在激情中，讓選民忘掉背後主導的紅色恐懼。

無知是一門邪教

美國戰略專家湯姆尼可斯，在他所寫「專業之死」一書中說，「網際網路使人更容易獲取資訊，可惜並沒有人更長智慧，反而變的驕傲，無知，反智，更看不起專業，甚至對專業人員產生敵意，這是社會的大危機」，美國科學家埃西莫夫，探討這個嚴肅課題，下了一個判斷，他說，「無知，在美國是一門邪教，而且源源流長，反智好像一條線，貫穿我們的政治與文化層面，至於滋養這條線的謬誤觀念就是，「我們對民主自由的認知錯誤」，很多人總是這樣認為，「所謂民主就是：我即使再無知，也可以與飽學的你平起平坐」，無知在美國普及化，同樣在台灣很普及，這與教育程度無關，但是，整體分析起來，與媒體的分眾社會有關，現代人很習慣「固著化」的意識形態，並且依照這種意識型態找到同樣的群眾，融入群體中，找到認同滿足以及情緒出口，所以他在固定的媒體中，變成粉絲，接受一定的訊息，排斥其他訊息，你也可以用「同溫層」形容這樣的現象，而這樣的社會現象，已經超越是非對錯，成為媒體可以操弄的基本沃土，一但這種氛圍，持續發展下去，社會的理性溝通就更加困難，這也是選後政府必須盡力彌補的傷口，以免這些傷口持續撕裂社會。

充滿張力衝突的選戰落幕了，台灣人民已經做了選擇，這場選舉讓中國震驚，也必然會給中國思考，如何與台灣當朋友，而不是滲透台灣，現在，不管是親中派或者是親美派，應該是彼此擁抱，努力打造明天的時候了，祝福台灣，上帝與你同在。