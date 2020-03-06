性侵害防治法除了電子監控之類的防止逃脫外，還有加強輔導、進行團體活動、轉介團體幫忙等，顯見，防止再犯只是其中一環，更重要的是國家能對假釋與緩刑犯者，給予更多重返社會的幫忙。圖為在腿踝上的電子腳鐐。圖／公有領域，取自維基共享資源

又有性侵害假釋犯破壞電子腳鐐脫逃，警方雖即時逮捕，卻也犯下強盜案。而在2005年，性侵害防治法增加電子監控的規定以來，因破壞電子腳鐐逃脫者，大概有十多件，雖都能在事後追緝，卻也凸顯出電子監控並非萬能。而隨著電子監控也將運用於羈押替代，甚至是防制傳染病，如何彌補監控缺漏，就屬重要課題。

為有效落實性侵害假釋或緩刑犯的保護管束，根據性侵害防治法第20條第3項第5款，觀護人在經檢察官許可後，得要求其於一定期間內不得外出。惟此種所謂宵禁的措施，若僅依靠觀護人為監控，實力有未逮。故依性侵害防治法第20條第3項第7款，在檢察官許可下，得對之實施科技設備為監控，此即為電子監控的法律依據。

而拜科技發達之賜，目前的電子監控皆採GPS定位，再配合4G、甚至5G傳輸，就能有效掌握被監控者的行蹤。只是若真採行全天、全面性的監控，恐有逾越性侵害防治法之虞。再加以緩刑或假釋犯的保護管束，目的並非在處罰，而是在幫助其儘速適應社會生活，並因此能走入正軌。故若採行二十四小時的監控，實等於是種無形監獄，致與社會復歸的目的有所違背。

也因此，受電子監控者於白天出外工作或上學，就處於監控較為寬鬆的時間。為了避免可能的出軌行為，檢察官勢必得根據性侵害防治法第20條第3項第8款的授權，禁止其接近特定處所或對象，並藉由電子監控的輔助，以來迅速得知是否進入禁制區域，並為有效的防制措施。

電子腳鐐材質易被破壞

而現今的電子監控科技，已比2005年性侵害防治法剛修正時進步許多，但關於電子腳鐐仍屬塑膠材質，就易被破壞。雖一旦被拆除，監控機關馬上會得知且進行逮捕，但因已無法藉由GPS定位，就得依賴傳統方式為追緝，勢必會有時間落差。

或許，隨著電腦晶片的精密與微小化，防止拆除或破壞的最佳方式，即是直接將電子晶片植入人體，但這必然碰觸到憲法的紅線，致不可行，故就只能將材質轉換為不易破壞的金屬物質。惟採取此種材質所做出的電子腳鐐，既影響日常作息，也會加深標籤的作用，致又面臨人權保障與犯罪控制的兩難。

而事實上，據性侵害防治法第20條第3項，法條所列舉保護管束期間，得為的措施裡，除了電子監控之類的防止逃脫外，還有諸如加強輔導、進行團體活動、甚至轉介團體為幫忙等，顯見，防止再犯只是其中一環，更重要的是希冀國家能對假釋與緩刑犯者，給予更多重返社會的處遇與幫忙。

既然於保護管束期間內，最主要的目的，是在使受管束者，能夠儘速為社會復歸，故除了消極性的監控外，更應有積極的處遇作為。惜於現行狀況，礙於人力與資源有限等因素，就此等應為重心的特別預防之工作，受到嚴重忽略，又回到防止再犯與逃亡的消極層面，致讓主事者在面對受電子監控者脫逃時，一直想著如何精進監控技術，而非如何使其改過遷善。畢竟，受監視者若非真心向善，再嚴密、再先進的監控，實也防不了逃亡之心。