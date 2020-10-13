戴德森（Marcy Leroy Ditmanson），美國人，1919年出生於中國河南，因為他的父親是美國信義會派駐中國的海外宣教士。小時候，他就學會中國話，一直在中國唸完高中，才回美國進入奧斯堡大學就讀，當時他心中已有強烈的召喚，就是要回中國宣教。從美國大學畢業，戴德森回到中國並入燕京大學修得史學碩士，從此展開他對苦難中國的奉獻，從事佈道和救濟工作。當時中日戰爭已經爆發，他因外僑身分，竟被日軍俘虜關進了山東的集中營，在那處處災民、傷患呻吟的兩年八個月集中營中，他拚命照顧病患受到巨大的衝擊，體會到應去學醫，將來傳道是日後最好的選擇！

1948年，戰爭已結束，戴德森被共產黨軟禁獲釋後，立即回美國進入明尼蘇達大學醫學院，畢業又接受外科醫師訓練之後，1957年他重渡太平洋，落腳台灣，展開醫療傳道的工作。他先到花蓮門諾，看診餘暇便騎摩托車到台灣各地義診，後來他發現嘉南地區醫療資源缺乏，尤其原住民山區醫療落後非常嚴重。於是1958年，他到嘉義開設診所，迫不急待為嘉義地區被社會遺棄的兩百多名麻瘋病患看診，同時不眠不休的為無錢就醫的嘉義病患免費施醫，由於他醫術高明又待人和善，與病患言語溝通無礙，很快名聲就傳遍街頭巷尾，各地前來求診病人愈來愈多，戴德森只好向教會爭取並積極向國外募款，終於在1962年創建了嘉義基督教醫院。



1968年戴德森為幫助小兒麻痺病童再回美國專研骨科，學得良好開刀技術回到嘉基設立小兒麻痺復健中心。圖／擷自嘉基網站影片

有了嘉基的硬體可收治病患，戴德森並未停止腳步，他開始深入阿里山區，每個月上山展開為期一周的義診，靠著一雙腳走遍原住民部落，遍設醫療站，一天平均走三小時以上，揹著沉重的藥箱也不以為苦，碰到嚴重病患還背病人下山回嘉基施醫，皮鞋壞了還捨不得換。1959年，台灣發生「八七水災」，戴德森更在北港、新港設立醫療站救濟災民。1968年為了醫治台灣小兒麻痺的蔓延，他毅然回美再專研骨科，學得良好開刀技術回到嘉基設立小兒麻痺復健中心。戴德森常為緊急手術缺血的病患抽自己的血捐給病人，甚至曾發燒還抱病為病人手術，直到手術後病人甦醒了，他自己竟「噗通」一聲昏倒在地！作為院長的他不支領醫院的薪水，只領取教會微薄的傳教士薪水，卻還常捐錢幫助無法付醫療費的病人。當戴德森1981年退休要回美國時，醫院董事會提供一百萬的養老金，沒想到他分文不取，毫不思索地回捐給醫院！

1996年，台灣頒醫療奉獻獎給這位在病榻上與心肌梗塞搏鬥的戴德森，他坐輪椅上台向著台下虛弱地揮手，許多員工和病患淚流滿面，內心充滿對這位仁醫的感激！



戴德森醫師1996年獲得醫療奉獻獎。圖／擷自嘉基網站