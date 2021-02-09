近期熱銷書《誰偷走了他們的青春》訴說太極門假案受害故事，以及一些匪夷所思的冤錯假案，真真實實發生在你我身邊。該書發表後，深獲迴響！

24年對很多人來說，不是數字，而是生命青春。近期熱銷書《誰偷走了他們的青春》訴說太極門假案受害故事，以及一些匪夷所思的冤錯假案，真真實實發生在你我身邊。該書發表後，深獲迴響！

作者勇敢揭開台灣法稅黑洞，戳破顢頇的司法，以及鬼打牆的行政救濟，24年法庭輪轉人生，是現在進行式，但不希望下一代還要走上街頭！

這是一本活生生的法稅教材，30位專家學者聯合推薦，前司法院大法官暨副院長城仲模以「捍衛人民權益是政府無法閃躲的義務」為文推薦。

人生有幾個24年呢?台大兼任教授魏國彥說，本書是以三部曲的結構訴說長達24年的冤假錯案。

「一件刑事假案衍生稅案，竟然糾纏人民至今24年」，該書發表後，網路討論迴響不斷！網民與讀者普遍表達「期盼台灣真正重視人權！」、「法稅常識，保命秘笈！」並希望透過冤案不斷被討論，體制得以進步，終止法稅共犯結構，還給下一代自由與民主！

※推薦序/前司法院大法官暨副院長城仲模

21世紀人類伊始，人類引頸期盼的是溫馨願景(Vision)與普世價值(Value)的降臨。無知，紐約恐功災難、新冠肺炎肆虐隨至，全球飄進了文明生活與文化深耕的浩劫；台灣的總體性發展正值慶幸歡呼之際，暗地裡，卻闖出一道幽憤無解的冤屈─太極門師徒背負了24年的悽愴情狀；此案仍在繼續跛跚未決之途，而師徒依然全神貫注、堅持為國家的法稅公平正義奮鬥不懈。每每思及讓人心裡異常驚悸，內心亦在滴血！怎麼台灣到現在還有這種事情？主政者，原係人民納稅請來的公僕，到底有沒有真正把人民的聲音、人民的痛楚放在心裡頭來審慎處理？以盡一點公權力政府的義務責任。

政府存在的目的就是要保護人民，捍衛人民在法治上行事的權利，在太極門冤案卻沒有做到，讓純良的老百姓遭遇到這樣大的迫害，是國家的不幸。如果一個明確的冤案經過二十幾年還不能解決、而曝現了台灣另面的政府之無能失職，這是非常羞恥的弊政情事。