即便穿著窄裙加高跟鞋，行政院發言人Kolas Yotaka也能在桌球上展現好身手，半個小時下來，Kolas脫下外套紮起馬尾，卻仍臉不紅氣不喘，完賽後相約同仁，下回等她「全副武裝」再戰一場。圖／行政院提供

行政院發言人Kolas Yotaka平日公務繁重，花費大量時間閱讀新聞、回應輿情、陪同院長行程以及相關會議,多數民眾對Kolas發言人是口條清晰、精通各語言、偶爾愛唱歌的靜態才女，鮮少人知道她更愛揮灑汗水，不僅立委時期常常騎「小折」上班，平日一有機會就走路往返行政院周邊的會議地點、勤跑健身房，私下更酷愛划龍舟，而且鍾情於桌球、網球等球拍運動。

行政院表示，平時常常一起出勤的行政院駕駛及新聞傳播處同仁，在知道Kolas會打桌球後屢次邀約，希望Kolas能於院內每天中午的桌球同好會時間露面，不只露面，更要露一手深藏的球技。

行政院提及，1月16日剛主持完行政院會還沒吃午餐，拗不過新聞傳播處同仁數個月來的盛情邀請，Kolas便拾起球拍陪大家打一局。沒想到架式帥氣不假，她一個開球就讓在場同仁看傻了眼，看到大家張大嘴巴，Kolas也展開笑顏，開起玩笑示範何謂「轉拍」：「那個時候轉拍是要混淆對方試聽，長顆粒、平面拍，轉到最後連自己都不知道」，人人大讚「看不出Kolas身型纖細，擊球卻如此有力」。

原來Kolas自小喜歡桌球，國小2年級時加入台中新興國小桌球校隊，平均一天花5個小時練球，「我們是鄉下的校隊，老師都隨便教的，可是隨便教我們就（拿下）全國冠軍。」桌球在Kolas求學生涯中一路伴她成長，她從國小開始深耕，國中、高中、大學也從未放棄，一路打到研究所畢業，球齡超過16年。

即便穿著窄裙加高跟鞋，Kolas也能球球進逼對手，讓院內兩位桌球好手笑說「絕不能讓Kolas換球鞋」。半個小時下來，場上打得上氣不接下氣，場下屏氣凝神觀賽，Kolas脫下外套紮起馬尾，卻臉不紅氣不喘，終局之後還笑著和大家預約下次打球，她將全副武裝認真一戰。



行政院發言人Kolas Yotaka窄裙套裝下的完美殺球。影片來源／行政院提供