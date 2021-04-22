美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」，強調聯大2758號決議只有處理中國代表權問題，未涉及台灣及台灣人民，美方反對北京扭曲聯大決議，打擊台灣國際空間。台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社（花蓮）、台灣東社（台東）、台灣客社發表共同聲明，對美國國會議員此一提案，表達感謝。

聲明全文如下：

美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）幫台灣跟1971年的聯合國2758決議案脫鉤，強調聯大2758號決議只有處理中國代表權問題，但未涉及台灣及台灣人民，指責中國扭曲此決議，來聲稱對台灣擁有主權。美方反對在沒有台灣人民同意下，任何試圖改變台灣地位的倡議；新的立法將｢抵制北京的過分擴權」。

多年來，台灣飽受中國濫用該決議之苦，應享有的主權地位迭遭打壓，也因而被排除許多重要的國際組織如WHO、國際刑警組織和國際民用航空組織等之外。而以台灣在科技、醫藥、經濟、政治、文化等地實際重要成就，台灣的缺席，多年來同時也造成了全球各方面利益的傷害。

若這個「台灣國際團結法案」順利通過並且成為美國官方立場，即可看成美國不承認「中華民國政府自1945年後統治台灣的正當性」，回到日中和約簽署時，日本只放棄台灣主權卻沒有說明移交對象，也就是國際法上討論已久的「台灣主權未定論」。亦即，這個法案表面上是處理聯合國2758號決議案中關於台灣的部分，但其深層意義，則是準備取代1970年代美中「三個聯合公報」對於台灣地位的模糊定義。

我們了解這個提案雖只是「國會意見」，對美國政府無強制力，但也視為是美國由｢一個中國」往｢一中一台」方向的開始；是美國準備協助台灣國家正常化的重要訊號！

我們非常感謝美國國會議員持續以許多具體行動展現對台灣的重視與支持。尤其在上個周末美日峰會後的共同聲明中，強調台海和平穩定的重要性，日本駐台代表官邸也升起日本國旗，不再顧慮中國。這些舉動對台灣堅持民主法治和國際和平的國人是莫大的鼓舞。

我們非常期待台灣能早日取得國際上應有的主權地位，以國家的地位加入各國際組織。我們有能力也非常樂意，但也需要國際社會提供正常的管道和機會，讓我們為全世界需要協助的地方和人們提供更大的貢獻。