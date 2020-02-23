中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日公布，國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）病例，為北部80多歲男性（案27，指標個案）及50多歲男性（案28），2人為父子關係，目前累計28例。

指揮中心應變官莊人祥說明，案27是具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，個案在2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至加護病房，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，21日通報並採檢送驗，在今天確診。

衛生單位已對相關出現疑似症狀的接觸者進行隔離採檢，並在疫情調查時發現，案28曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次回診，21日通報並隔離採檢，也在今天確診。由於案28與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心初步已匡列案27的醫院工作人員接觸者115人，已採檢40人，將持續調查、追蹤、採檢及隔離。父子2人近期都無出國史，但目前調查發現，案27的小兒子因工作關係頻繁往返中國武漢地區，最後一次為去年12月2日自廣州返台，且過年期間也曾與具中國旅遊史的友人聚餐，感染源釐清中。指揮中心將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，持續進行回溯追蹤調查。