台大醫學院葉秀慧教授(圖)研究團隊進行定序分析，判斷案39是在埃及受到感染，回台後才發病，確定為境外感染。圖／擷自疾管署YouTube

埃及尼羅河遊船日前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）群聚感染，外媒指船上有一名台籍遊客（台灣第39例）是感染源，對此，中央流行疫情指揮中心今（8）日澄清，研究團隊對病毒基因定序分析追蹤來源，病毒株是來自歐洲，確定案39是在埃及遭感染，並非感染源。

案39案為北部60多歲女性，曾赴埃及、杜拜旅遊，回台後確診；尼羅河一艘遊輪有12名工作人員確診，外媒將感染源指向台籍確診旅客（案39）。

但指揮中心研判，該團埃及籍導遊才是最早發病個案，案39並非感染源，只是最先被發現的「指標個案」。指揮中心指揮官陳時中則說，根據掌握資訊，應是領隊最早發病，要斷言是傳染源，必須把時序及情況都弄清楚，用台灣旅客當傳染源的說法，未免太草率了。

指揮中心今天召開記者會，台大醫學院葉秀慧教授說明，台灣的武漢肺炎病毒主要有4個分支，與案39的序列完全不同，反而與歐洲的病毒分支接近，與歐洲、奈及利亞、巴西及義大利等地的病毒屬同一個演化枝(Clade)，從結果來看，案39病毒不是來自台灣，而是在埃及受到歐洲的病毒株感染，回台灣才發病。

指揮中心表示，台大醫學院張淑媛教授取得檢體後快速進行病毒分離，再由台大醫學院葉秀慧教授研究團隊進行定序分析，判斷該個案應是在埃及受到感染，回台之後才發病，確定為境外感染。

指揮中心進一步指出，台大醫學院葉秀慧教授研究團隊發現，第39例個案的病毒基因體定序與台灣病毒序列差距頗大，是和歐洲、奈及利亞、巴西及義大利等地的病毒屬同一個演化枝(Clade)。此研究結果證實，該個案應只是最早被確診的指標病例，並非感染源。