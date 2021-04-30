美國國會跨黨派眾議員，於2021年4月19日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），法案中提到，聯合國2578號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。4月21日美國參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）以21票贊成、1票反對、高票表決通過，對中國戰略方針的重大法案，「2021年戰略競爭法案」，動員多種外交、經濟和戰略工具抗衡中國，被認為是美國兩黨在對中政策上，一致走向加強對抗的里程碑式法案。

這兩個法案在當前，台灣絕大多數朝野政黨政客，不是自認台灣屬於中國，就是高舉中華民國是台灣、台灣是中華民國之際，讓世人霧煞煞分不清，台灣到底與中國、不論是中華民國或中華人民共和國，要如何區別界分之際提出、值得令人喝采深思。或有說台灣根本就是屬於中國，因中國國民黨接受一中原則，認為中華民國與中華人民共和國同屬一個中國，台灣既屬於中華民國等同屬於中國。而執政的民進黨也不妨多讓，堅持中華民國的國號，雖自稱為中華民國台灣，卻說中華民國是創立於1912年，早於1949年的中華人民共和國，也不承認中華民國早於1971年，經由聯合國決議判決，在國際社會被認為，已正式被中華人民共和國取代的史實。

只有民進黨在捍衛中華民國

台灣、日本、美國和中國，究竟存在著什麼樣的關係？讓我們展閱歷史，來打開天窗說亮話；從過去所留下的紀錄，來檢視中國、日本、美國與台灣的糾葛，及中國各政黨，與歷來在台灣主政者對台灣法理地位的認知與主張。宏觀舉世，目前唯有民進黨在捍衛中華民國。因為中國共產黨認為，它早就被中華人民共和國取代；中國國民黨因接受一中原則，更不敢在共產黨面前提中華民國；美國、日本、歐盟、甚至全世界，都稱台灣為台灣；唯獨民進黨在中國面前獨扛中華民國。真不明白，民進黨的中華民國是要代表誰？台灣、中國、或則兩者都要？行嗎、有此能耐嗎？

1895年4月17日，因中日甲午戰爭中國戰敗，必須割地賠款求和，中日簽訂馬關條約。滿清政府把台灣、澎湖的完整主權永久割讓給日本。條約第五款「本約批准互換之後，限二年之內，日本准中國、讓與地方人民願遷居，讓與地方之外者，任使變賣所有產業，退去界外。但限滿之後，尚未遷徙者，酌宜視為日本臣民」。其大意為，在台灣領土被割讓的居民，能自由變賣所有不動產及遷移，條約批准2年後，仍留下在該地居民將被視為日本國民；即台澎人民有兩年選擇期，看要回歸中國當滿清人，或留下來當日本人。台灣從那時起，就與中國恩斷義絕毫無瓜葛。

甲午戰爭大約16年後，1911年10月10日滿清新軍等力量，在中國武漢武昌發生的兵變，演變成武昌起義，開啟辛亥革命，推翻清朝結束了，中國長達兩千年的封建帝制獨裁體制，建立了中國史上第一個共和國，即中華民國，它於1912年1月1日正式宣告成立，但當時台灣仍屬於日本統治的領土。

1925年中華民國創建者、孫中山於生前主張：台灣與朝鮮兩民族至少限度，也應該實施自治，各自設立自己的國會及自治政府。1926年1月13日國民黨全國代表大會表示，台灣民族革命，主張台灣、越南、朝鮮、菲律賓等都該獨立。1938年4月1日蔣介石在國民黨全國代表大會，也贊成孫中山希望台灣獨立的主張。認為台灣獨立，有助於中國的安定與東亞和平。

1928年謝雪紅、林木順等台籍左翼人士，於4月15日在上海法國租界成立台灣共產黨。黨綱第二、三條表明「台灣人民獨立萬歲」、「建立台灣共和國」。1936 年7月16日，毛澤東對美國學者斯諾（Edgar Snow）說「如果朝鮮人民希望掙脫日本帝國主義者的枷 鎖，我們將熱烈支援他們爭取獨立的戰鬥。這一點同樣適用於台灣。」

1941年6月，周恩來在「民族至上與國家至上」一文中，明白表示中國除了要追求自己的獨立自主，也要支持其他民族國家的獨立解放運動。這些運動包括：朝鮮、台灣的反日運動，巴爾幹與非洲民族國家的反德、義侵略，以及印度、南洋等地的民族獨立運動。

1941年12月7日本對美國珍珠港偷襲，爆發太平洋戰爭。1941年12月9日中華民國，對日本正式宣戰。1942年國民政府自行宣布，廢除所有不平等條約，但割地賠款除外。美國於同年10月10日宣布，將通過談判廢除，美國同中國簽訂的不平等條約、所有其它治外法權、特權和租界。所謂的廢除不平等條約，是不包括割地與賠款，任何領土異動，都必須要有簽署和平條約確認、才算是。

1943年12月1日，開羅電台播報，羅斯福、邱吉爾、蔣介石三巨頭，於開羅會議的新聞稿、俗稱開羅宣言。蔣介石要求日本應將竊取自中國之所有領土，如滿洲、台灣及澎湖群島等歸還中華民國，因會議未達共識，所以無人簽署確認背書。

日本眾議院於1945年3月17日通過、4月1日公布的法律34號（昭和20年法律第34號），正式名稱為「衆議院議員選舉法中改正法律」。以台灣和朝鮮之習俗同化已與內地無異，且以遂行聖戰為由，決定賦予台灣與朝鮮兩「外地」人民參與國政（日本政治）的權利。該法案規定眾議院撥出28席名額給這兩外地。其中朝鮮佔23席、台灣佔5席，並強調其權利與日本內地眾議員完全一致。該法律、勅令和《詔書》公布於東京大空襲的數日後，第二次世界大戰露出敗象的日本政府，來不及依照新法案舉行相關選舉，就宣告無條件投降。終戰翌年、昭和21年法律第，8號眾議院通過「關於昭和20年法律第34號（衆議院議員選舉法之部分廢止改正法律）」。（待續）