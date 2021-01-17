作者指出，2014年立法院通過以志願役為主，義務役為輔，國民黨竟然附和，達成2017年為全募兵制。如今，1994年後出生役男，只要接受四個月軍事訓練。徵兵制走入歷史，就是台灣兩大黨以民粹討好年輕人，卻導致兩岸軍力大失衡，有利中共武嚇台灣的禍首。示意圖／擷自總統府flickr

中共圖謀入侵台灣，第一優先顧忌，就是台灣的迅速反擊能力。如今，轉變中的台灣兵源制度，對中共而言，確實是一大好消息。因為，台灣決定採取自願役募兵制，取代過去兵源充足的全面徵兵制；這反而給予中國武力攻台良機。不客氣來說，台灣的部隊形象與兵制，正瀕臨崩潰邊緣，危機重重。台灣社會之所以出現這種「好男不當兵」的嫌惡軍人價值觀，源自於台灣歷史的傷痕烙印。舉凡惡名昭彰，任意抓人的黑暗警總時代；令人厭惡的台灣軍隊僵化官僚制度，皆難辭其咎。

數百萬，甚至上千萬台灣人，對於台灣長期遭吞併威脅與軍力困境，視若無睹，這實在讓人大感神奇，難道台灣人對於中國一再表達武力奪台野心，置若罔聞，也對中國侵台警告，抱持輕 忽態度？

首先，中共威脅問題，被漠視的重大原因，與媒體走向脫離不了關係；許多傳媒只關注報導腥羶色內容，卻沒有認真報導台灣現狀遭受嚴重軍事威脅。其二、許多台灣人怕死無勇，欠缺犧牲精神，特別是廣大的後備軍人，不願重新投入戰鬥訓練。其三、美國一直不願意出售強大、威懾武器給台灣。這3項因素，導致台灣面臨的巨大軍事威脅，與其防衛抵抗能力之間，存在著不成比率的失衡關係。

亞洲大學榮譽講座楊志良教授指出：我國應如以色列，即使完全沒有外在威脅的瑞士及新加坡，也都是徵兵制。2014年立法院通過以志願役為主，義務役為輔，國民黨竟然附和，達成2017年為全募兵制。如今，1994年後出生役男，只要接受四個月軍事訓練。徵兵制走入歷史，就是台灣兩大黨以民粹討好年輕人，卻導致兩岸軍力大失衡，有利中共武嚇台灣的禍首。募兵結果，首先是募不到兵，就算薪資加碼，福利倍增也募不到，例如預定召千名預備士官，只來八名。更嚴重的是素質下降，在義務役時，大專畢業者占65.8％，志願役只剩18.5％；士官受訓幾周轉軍官，免讀軍官學校即可擔任軍官。美方建議台灣至少要有二十一萬五千名軍人才可自保，因此在台協會主席莫健特別關切台灣軍力弱化。

更可笑的是若干年輕人，認為現代戰爭是高科技戰爭，只要按個鈕，打打電腦鍵盤就可打敗敵人，服兵役是浪費時間，這真是大錯特錯。現代戰爭更需要訓練有素、數量足夠的軍人。例如各型軍艦需要航海、輪機等專業人員，募兵若平均學歷低下，要訓練多久才能上手？不誤按飛彈按鈕就不錯了。在徵兵制下，各海洋相關院校航海、輪機等系畢業生皆可用，比培訓募兵成效不知高出多少倍。飛機、坦克、飛彈的保養、維修，乃至軍隊的財務、衛生、管理各方面也一樣，均需要相關科系畢業生服役。

以往徵兵時或許有些不當管教問題，這當然需要改善，但服兵役絕非全然浪費時間，多少媽寶因服役養成自我管理的能力，學習團體生活的能力；更多年輕人因而學習各種技能，包括駕駛重車、怪手、修理機械等。今日華航、長榮的維修人才中，就有不少是服役時學到的技能。

監察院對於提出募兵制的調查報告，也指出募兵制有五大缺點，包括「招募兵源不易」、「養兵代價過高」、「動員作戰能力降低」、「兵員素質堪慮」、「不易建立全民防衛國家責任觀念」等。我們認為應該採徵兵制，才是保國衛家的基本需求。

我們認為對於現役軍人也可以給上大學、研究所或培養專業技能等的優遇。一邊當兵一邊就學讀書，不會變成浪費時間，除了服兵役，也同時是充實自己培養技能的場所。

總之，國軍募兵成效不彰，一再下降招募條件，已造成人力素質低落。

至於軍紀方面，從軍法司的統計數字也可看出，從2009年到2011年因性侵遭判刑的官兵，總計161件。2009年57件、2010年48件、2011年56件，以1年 52 週、3年156週計算，顯示國軍平均每週至少會發生1件性侵案。乘上犯罪黑數10倍，軍中性侵每週至少10件。這還不包括性騷擾或性霸凌的案件。這些案件的被害者，很多還曾經申訴，問題卻未獲解決，其原因，幾乎都是官官相護、軍方將大事化小、息事寧人；而沒有提出申訴的主因則是擔心遭到事後報復。從過去以來，在軍隊中發生的大小案件，軍中都以「自己人」處理的模式運作，導致多數人為求自保，只好選擇隱忍或退伍離去。

近日又有報導，職業軍人賺外快兼營直銷，直銷上下線系統橫跨陸軍、海軍與戰系工廠，據透露，這些軍官在年金改革後認為職業軍人生活不可靠，才異想天開投入直銷業賺外快。

其他如2016年海軍誤射雄三飛彈，以及2017年空軍清泉崗基地被人丟包毒品事件。種種不名譽事件對國軍形象均有嚴重影響。

前國防部戰略規劃司副處長姚中原指出，國軍官兵的品德好壞，攸關部隊作戰專業技能維繫，更直接影響國家安全與未來軍隊的精神戰力；即使台灣有現代化武器，但面對可能敵人，國軍也必須要有鋼鐵紀律。如果不重視國軍軍紀，向美軍購再多戰機、戰車都沒用。重要的是加強及落實軍紀、法治與兩性平權教育，才能建立有紀律、有尊嚴的國軍勁旅，否則軍紀散漫，如何保國衛民？



前國防部戰略規劃司副處長姚中原指出，國軍官兵的品德好壞，攸關部隊作戰專業技能維繫，更直接影響國家安全與未來軍隊的精神戰力。圖／擷自總統府flickr

※本文轉載自《中共，你們欺負台灣人還不夠嗎?》（2020.11前衛出版）