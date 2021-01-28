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每日國際焦點

越南共產黨13大，阮富仲27日打破黨章規定三度連任越共中央總書記。

俄羅斯國會通過與美國延長新削減戰略武器條約。

法國頒發榮譽軍團騎士勳位勳章予台灣星宇航空董事長張國煒。

孟加拉再度遷移2000〜3000羅興亞非法移民到孟加拉灣小島巴贊沙爾島上。

中國

關切印尼羈留的伊朗籍與巴拿馬籍油輪上有25個中國人。

越南

共產黨13大，阮富仲27日打破黨章規定三度連任越共中央總書記。

尼泊爾

受印度支援1百萬劑疫苗，開始全面施打。

孟加拉

再度遷移2000~3000羅興亞非法移民到孟加拉灣小島巴贊沙爾島上。

俄羅斯

國會通過與美國延長新削減戰略武器條約。

匈牙利

與烏克蘭因為烏西匈牙利人而交惡，匈牙利要求烏克蘭保持匈牙利人母語教育的權利，否則就要阻止烏克蘭入歐。兩國將於基輔談判。

法國

頒發榮譽軍團騎士勳位勳章予台灣星宇航空董事長張國煒。

美國

對沖基金遭到網路民兵突襲淹沒，大批網路投資人有志一同軋空，使得實體遊戲商Gamestop股價兩周內暴漲近7倍，暫停交易9次。黑莓也大漲近2倍，此外還有電影院線AMC以及 Nokia Oyj也有同樣現象。對沖基金Citron宣布認賠退出放空GameStop。

微軟Azure雲端服務營收大增5成，總體雲端服務營收成長23%。

衣索比亞

四位前美國衣索比亞大使，發表共同公開信給衣索比亞總理阿比，表達擔憂人權問題，以及厄立垂亞軍隊入侵問題。

福和會官方網頁：www.fratwn.org