7月13日，是劉曉波「受難日」，德國的人權活動家羅蘭德•庫訥（Roland Kühne）牧師與國際筆會和平委員會副主席廖天琪提議：每年這天的「受難日」，是我們活著的人紀念劉曉波「世紀冤獄」的日子。

日本前經濟產業副大臣、前眾議院議員牧野聖修說：「劉曉波身可亡，精神不可滅。」2003年諾貝爾和平獎獲得者、伊朗律師希林‧伊巴迪（Shirin Ebadi）說：「劉曉波是全人類的英雄。」國際筆會會長詹妮弗•克萊門特（Jennifer Clement）說：「劉曉波代表了國際筆會的核心價值，他的犧牲，讓世界各國的作家知曉，自由與人權遲早將在中國重新得到尊重。」

人們時常說「永生」，什麽才是劉曉波的「永生」？是曉波的精神，曉波的遺志，由活著的人繼續與傳承，這才是劉曉波的「永生」！

劉曉波的同仁、友人遍及天下，大家決定在7月13日，德國時間下午14-16點，舉行「世紀英烈之祭奠——劉曉波逝世3周年全球連線紀念活動」。

庫訥牧師與廖天琪還建議，香港《國安法》正在摧毀香港的自由民主，摧毀「港人治港」50年不變的「一國兩制」，在此會議中還加入反對香港《國安法》，聲援與支持香港人民維護自由民主鬥爭的內容。

參加紀念活動的友人有：

胡平（中國民運理論家）、謝志偉（台灣駐德國代表處大使）、蘇曉康（作家，《河殤》總撰稿人之一）、王丹（八九民運學生領袖）、牧野聖修（日本前經濟產業副大臣、前眾議院議員）、林培瑞（加利福尼亞大學河濱分校教授）、嚴家其（前中國社會科學院政治學研究所所長、民主中國陣線首任主席）、北井大輔（日本人權財團理事）、及川淳子（日本中央大學的教授）、鄭義（作家、前獨立中文筆會會長）、蔡楚（詩人、作家、《民主中國》網刊主編）、王軍濤（中國民主黨全國委員會主席）、甄燊港（香港前線召集人）、蔡詠梅（前香港《開放》雜志主編）、李進進（作家、律師）、徐友漁（知名公共知識分子、新公民運動发起人）、巫一毛（作家）、王瑞琴（前青海省政協委員、《光傳媒》老板）、莫之許（作家）、陳維健（北京之春主編）、高健（中國民運墨爾本聯盟）、王國興（民主中國陣線總部召集人）、王進忠（民主中國陣線總部召集人）、梁友燦（民主中國陣線總部召集人）、任畹町（七九、八九民運人士，中國人權同盟創始人）、張偉強（中國民運墨爾本聯盟秘書長）等。

活動主會場設在德國西部肯彭市（Kempen）的基督教托馬斯教堂（Evangelische Thomaskirche），全球網絡連線同時舉行紀念活動。

主會場地址：Kerkener Straße 13，47906 Kempen，Germany

活動籌備負責人：羅蘭德•庫訥牧師、廖天琪、李恒青、肖恒、唐元雋、潘永忠

會場技術支持：Google Meet會議軟件

會場網絡技術管理：唐元雋、肖恒

活動聯絡人：

唐元雋 電郵：yuanjunusa@gmail.com，電話：1/646-515-8891

潘永忠 電郵：tianmu2050@gmail.com，電話：49/2431-946637

2020年7月5日