《劉曉波紀念文集》英文版書名為The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate(劉曉波之旅程:從黑馬到諾獎得主),由美國內布拉斯加大學的波托馬克出版社出版,將於4月1日正式發行。

該書所載英文簡介照譯如下:

劉曉波作為一位多產作家、評論家和無畏詩人,曾是中華人民共和國最重要的異議思想家之一。他的非暴力活動曾引領了從天安門廣場到支援西藏及其它地區的全國民主潮流。劉曉波幫助起草《零八憲章》並徵集支持時,或許採取了他最勇敢的行動。《零八憲章》是對中國的一個民主願景,包括自由選舉和結束共產黨對權力的壟斷。他因煽動顛覆國家政權坐牢時,獲得了2010年諾貝爾和平獎。2017年,他獲得保外就醫僅幾周後,就因癌症去世。



《劉曉波紀念文集》英文版已經出版。圖/廖天琪提供

《劉曉波之旅程》彙集了有關記述這位“中國曼德拉”的文章和反思。達賴喇嘛、藝術家兼活動家艾未未,以及一些中國著名作家和知識份子的傑出名單,包括《零八憲章》主要起草人張祖樺,劉曉波的妻子劉霞,以及余英時、林培瑞、黎安友、馬可·魯比奧、克裡斯·史密斯等世界各地世界的知名中國學者、記者和和政界領導人,闡明了劉曉波的一生經歷,從青年學生時代,通過他不可或缺的行動,直到他最後日子的掙扎。許多作品在他剛去世後寫成,從而增加了他離去所激發的情緒。

美國國家圖書獎得主、《等待》作者哈金評論說:

這本無價之書展示了劉曉波的興趣、關注和思考的範圍和深度,幫助我們貼近地瞭解這位傑出的人。這本書作為一本文獻,承擔了另一種見證,既是個人的也是歷史的。

美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友說:

「這位已故諾貝爾和平獎得主,通過這些由他朋友和仰慕者貢獻的親密回憶和深刻反思活了下來。其中許多人,正像劉曉波一樣,是為中國民主進行長期艱苦奮鬥的英雄。」



劉曉波曾是中華人民共和國最重要的異議思想家之一。圖/廖天琪提供

書名:劉曉波之旅程:從黑馬到諾獎得主(The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate)

主編:喬安尼·利多姆—阿克曼(Joanne Leedom-Ackerman)

編輯:張裕、李潔、廖天琪

翻譯:毛雪萍(Stacy Mosher)、吳玉婷(Andréa Worden)

出版:波托馬克出版社(Potomac Books)

語言:英語

頁數:544頁(精裝和平裝)

​出版日期:2020年4月1日

網購:亞馬遜:https://www.amazon.com/Journey-Liu-Xiaobo-Horse-Laureate/dp/1640122249

(中文版下載:https://www.chinesepen.org/blog/archives/97833)

編者簡介:喬安尼·利多姆—阿克曼是美國小說家兼記者,國際筆會榮休副會長,在劉曉破早期坐牢時曾任國際筆會獄中作家委員會主席,在劉曉波任獨立中文筆會會長時任國際筆會秘書長。張裕是僑居瑞典的中國公民,學者、編輯兼翻譯,獨立中文筆會獄中作家和自由寫作委員會協調人,在劉曉波任會長時為秘書長。李潔是華裔美國圖書館員,《民主中國》網刊英文網頁編輯,獨立中文筆會前義工。廖天琪是華裔德國作家、編輯兼翻譯,獨立中文筆會會長。