作者指出，1995民進黨總統候選人初選時，許信良就打出大膽西進的口號，鼓勵台商到中國投資，將民主制度帶到中國，結果台商真的西進，不只沒有促使中國民主化，還使獨裁政權茁壯，加強壓迫台灣的力量。圖／民報資料照，張家銘攝

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良表示，美國主導舉辦民主峰會，欲聯合全世界民主國家，對抗中國崛起擴張，這是世界的戰略，民主峰會不僅肯定台灣民主成就，對世界歷史意義更是要瓦解中國共產黨的統治。許信良說，不管中國共產黨怎麼強，台灣的民主一定會改變中國的命運，一定會讓中國民主化。許信良指出，全世界都沒辦法讓中國民主，只有台灣能，台灣的民主對中國人民有吸引力、可以讓中國改變。

不知道許信良為何認定台灣的民主可以催生中國的民主化？民主並不是像傳染病一樣會傳染，他真會幻想。1995民進黨總統候選人初選時，許信良就打出大膽西進的口號，鼓勵台商到中國投資，將民主制度帶到中國，只要中國民主化，台灣就安全。結果台商真的西進，不只沒有促使中國民主化，還使獨裁政權茁壯，加強壓迫台灣的力量。今日許信良還是強化大膽西進這一套陳腔濫調，台灣人根本不相信。

民主是世界潮流，可是有些地方獨裁政權卻相當穩定，中國就是其中的一個。中國人自己都不爭取民主，這種地區怎麼可能會民主化？中國雖然也有民運人士，只是這些人缺乏民主的根，不可能推展民主。民主制度的根就是人權，若是由缺乏人權觀念的人推動民主運動，就算推翻了獨裁，也立即產生新獨裁，達不到民主的目標。

依人權觀點，任何地區的前途當然要尊重當地人的意願，可是中國民運人士卻主張台灣要接受中國統治，缺乏人權概念。然而當他們到歐美居住一段時間之後，就知道尊重台灣人的意願，代表在中國境內的民運人士還是缺乏民主的根，不可能推動真正的民主。至於非民運人士的一般民眾更為離譜，自己躲到國外，不願意回歸祖國，卻主張台灣要接受中國統治。

一般極權國家，統治者與人民的觀點往往有一段相當遠的距離，只要統治者被推翻，政治生態就改變，只是中國人與政府的觀點並沒有甚麼差距，這種國家不可能進入民主化。中國人普遍存有仇日、反美、統治台灣等概念，與政府的觀點一致，之所以會有這種現象，是中國政府強化異常的民族意識所造成，它促使人民支持獨裁政權。以前伊拉克的海珊政權就如此，刺激人民異常的民族意識，積極仇視美、英，忘了真正迫害人民的是海珊政權，若不是美國出兵伊拉克，今日的海珊政權還是相當穩定。

人口多的國家，除非像美國一樣，國民普遍遵守制度，否則不可能穩定。中國人的特色與美國人正好相反，就是不遵守制度，目前完全依賴高壓統治來穩定國家。許信良期待中國民主化只是一種幻想，只要中國政府存在些許人權觀念，高壓統治鬆綁，整個國家立即崩解，中國獨裁政權不可能讓這種事發生。台灣應思考自己該走的路，不要幻想中國民主化。



作者指出，因為中國政府強化異常的民族意識造成中國人普遍存有仇日、反美、統治台灣等概念，促使人民支持獨裁政權。示意圖／擷自cctv新聞影片​