年關將近，曾經多次聲援敢言異見人士的北京著名媒體人耿瀟男一案開審，被控「非法經營罪」。耿瀟男在庭上陳述：「謝謝給我這樣一個自我陳述的機會。我想說的第一點是，我對公訴人今天給我指控的、起訴書上所有的罪行我全都認罪，並且藉法庭這樣一個寶貴的機會，向社會認錯和道歉。」盡管耿瀟男全部認罪，但並沒有為此從輕發落，而被判3年重罪。

這是一場政治審判，耿瀟男的罪在於對異見人士表現道義情懷，雖僅僅是同情，僅僅是幫助，對獨裁者來說是對權威的挑戰。中共以經濟問題欲加之罪於她，政治問題經濟問題處理，這是中共對異見人士屢試不爽的手法，現在則連同情者也以此株連。這位具有蘭質蕙心，俠骨柔腸的女人，不得不承認潑汙在她身上的莫須有。但在邪惡面前，一個女人又能怎樣，除出認罪沒有別的出路。你不認罪面臨的是酷刑，酷刑之下血肉之軀能有幾個人扛的過去，求生不能求死不得，最後還是認罪。當然她選擇認罪也是一種擔當，她希望通過認罪讓因她而被拘捕的丈夫與幾個公司職員，能夠網開一面。耿瀟男是一個為英雄牽馬的英雄，她是我們這個社會相當稀有的良心，當社會的良心被自辱，被迫認罪時，這個社會將不再有良心。

在耿瀟田被判前的幾天，另一位女性張展被判4年。她因疫情期間到武漢報導而被抓。一個女人在聞疫變色之時，孤身前赴危城，非大丈夫不為。但她沒有想到比疫情更可怕的是中共政權。半年多的關押，一個面如滿月豐腴的女子，被折磨得骨瘦形銷，須坐輪椅出庭。雖然她的身體虛弱如此，但她在法庭上的話卻擲地有聲：我為被判顛覆中共政權罪感到莫大的榮耀。這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。中山大學艾曉明教授對張展的評價是；她就像一根刺一樣地存在著，孤立，稀有，弱小又堅不可摧。

在耿瀟男與張展被判的同時，另一位女性她們的小妹妹潑墨習近平畫像的董瑤瓊，則第三次被關入瘋人院。這次被押進瘋人院是因為她在上個月發推，說明美國外交官希望與她見面的情況。這位曾經青春活潑的女孩子，被關入瘋人院，當她回家時，已判若兩人，甚至出現癡呆癥狀，昔日婷婷玉立的少女竟如同中年臃腫。一個青春少女，初生牛犢不怕虎，僅因潑墨習近平表示不滿，竟遭如此摧殘。

繼毛澤東，習近平成了中國的偉人。兩代偉人對女性如出一轍。當年毛澤東統治下也有三位女性，二位被迫害槍斃，一位精神倒錯。林昭北大學生，57年被劃右派，後以攻擊無產階級專政罪被捕，在獄中書寫反對毛澤東的日記被判槍斃。她在臨刑前寫道，「人血不是水，滔滔流成河」。震撼人心。

另一位女性張志新，遼寧省委的宣傳幹部。因對文革不滿，反對個人崇拜被捕入獄，備受折磨，鐵絲鉗舌，雙手反銬，腳戴鐵鐐，背負18斤重的鐵錘，頭髮拔光，衣服撕碎，被犯人輪姦。在酷刑的折磨下精神失常，甚至用饅頭沾著經血吃。她被槍斃時喉管被割。後人有詩；將她帶血的頭顱放在天平上，讓所有茍活者失去了重量。

還有一位是林希翎，人大法律系四年級學生，在胡風反革命集團揭批會議上發表講話，她說從法律角度分析「胡風反革命集團」證據不足，並說「毛主席的話又不是金科玉律，不是說了就要照辦」，後被劃為右派，又以反革命罪被判15年，在獄中受盡折磨。一日，毛澤東突然心血來潮想起這位小女子，她在獄中已15個春秋還有半年刑期，即刻被放，重見天日，她竟對毛澤東感恩戴德。83年出國被中共利用成為統戰工具。林希翎雖然晚節不保，但她年輕時敢於向毛澤東叫板，非有驚天地，泣鬼神的膽魄不可。錢理群教授稱她為「民主前驅，自由之魂」。

毛習二代獨裁，被迫害的六位女性，她們都是才女、美女，更有一顆純潔的心，因著她們的純潔，看不得汙穢，容不得醜惡，她們成了專制天然的挑戰者。獨裁越瘋狂社會越黑暗她們越美麗。在中國至暗時刻，巾幗不讓鬚眉，成為道義的擔當者，成為大事件的主角，成為時代的英雄。



圖／擷自歐洲之聲網站

※本文轉載自 歐洲之聲