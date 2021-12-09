「無國界記者」（Reporters Without Borders）報告中指稱中國目前是「世界上逮捕記者最多的國家」，它對新聞界的壓制活動蔓延至全世界。圖／無國界記者提供

倡導新聞自由的國際新聞工作者組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）在新發布的一份報告中指稱中國目前是「世界上逮捕記者最多的國家」，它對新聞界的壓制活動蔓延至全世界。

這份題目為《中國新聞業的大躍退》（The Great Leap Backwards of Journalism in China）的報告指出，香港的新聞報導環境嚴重惡化，中國政府通過越來越多的手段獲取信息，包括設置防火牆、請記者「喝茶」、強推「學習強國」應用和加強對互聯網的控制等。

無國界記者秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說，「中國政府擁有龐大的資金和技術資源來實現其目標，因此，中國新聞業的這種『大躍退』顯得更加可怕。」

報告說，中國目前是世界上逮捕記者最多的國家。無國界記者稱，「目前至少有127名記者被當局拘留。調查『敏感』話題或是發布需要經受審查的信息，這樣的簡單行為可能導致在不衛生的監獄中被拘留數年，在這些地方，虐待可能會導致死亡。」

此外，記者也被迫成為黨的喉舌。為了獲得和更新記者證，他們不得不接受90個小時的年度培訓，其中部分內容將集中在「習近平思想」上。

敏感、禁忌話題的數量也不斷上升。報告說：「通常被視為『敏感』話題的西藏問題、台灣問題或腐敗會受到審查，除此之外，自然災害、米兔運動（#MeToo）甚至是對新冠疫情期間衛生專業人員的認可也會受到審查。」

新疆問題的敏感程度非常高。無國界記者組織說，自2016年以來，中共一直以「反恐」為名對新疆維吾爾及其他少數民族的穆斯林進行「暴力鎮壓」，嚴厲封鎖媒體對新疆問題的報導。

根據這份報告，目前有71名維吾爾族記者被拘留，佔中國被監禁記者總數的一半以上。

中國全國人大常委會於2020年6月30日通過了香港國安法。自港版國安法實施以來，港府加大了鎮壓曾經充滿活力的公民社會，並限制了言論自由。

無國界記者表示，港版國安法的許多條款含糊其辭，為香港當局打壓香港民主派和記者提供了方便的接口。至少有12名香港記者和新聞自由捍衛者直接受到了國安法的迫害。

此外，報告還說，為了取悅中國政府，香港特首林鄭月娥強行關閉了最後一家獨立主流媒體《蘋果日報》（Apple Daily），並對香港電台（RTHK）進行審查。

報告稱，中國官媒環球電視網（CGTN）仍在全球範圍內播放中共政權的宣傳節目。中國的外交使團也是壓制民主國家信息自由的一個來源。

無國界記者組織今年4月還曾發表2021世界新聞自由指數報告，在報告覆蓋的180個國家中，中國的新聞自由度排在177名，也就是倒數第四。新聞自由度墊底的國家除了中國，還有土庫曼斯坦、朝鮮和厄立特利亞。



無國界記者組織2021.4.20發表「2021世界新聞自由指數」報告。圖／無國界記者組織