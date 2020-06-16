家廟祠堂：慎終追遠

日治以前即設立於宜蘭市之家廟祠堂共有9座，在空間安排上，有屬單一機能之家祠建築（如林氏家廟追遠堂）、或居於宅地正廳者（如鍾何祠堂瑞蘭堂）。在功能上，祭祀祖先為第一要務，其次亦可凝聚族人情感，以達敦睦族誼之目的。而除了祭祀及聯絡宗族外，常附有其它功能，如林氏家廟追遠堂，常為族人會議及私塾之所。陳氏宗祠鑑湖堂於其旁闢建「登瀛書院」（即鑑民堂）以教育後人等。在建築風格上亦與寺廟相同，均為沿續傳統閩粵風格而來。

根據宜蘭市志，宜蘭市家廟祠堂一覽表（西元1945年以前）



宜蘭市家廟祠堂一覽表。圖／李界木提供

屬李家的祠堂家廟，是李氏同宗之子孫合祀祖先的場所，它能滿足家族追本溯源的本能，在廣漠無垠的歷史時空中，獲得心靈的歸宿；從古至今，祠堂家廟成為漢民族在文化上的重要表徵和傳承的見證。

宜蘭縣地處偏遠，漢人開發較晚，但隨著同宗同族的拓墾腳步，仍在宜蘭縣建了15處以上的家廟，像李氏宗祠敦本堂，便集合了李氏宗親的力量，於清嘉慶10年（1805年）創建，經歷數次修繕，成為今日廟貌。

李氏宗祠位於九號省道邊，新宜蘭縣政府旁，新警察宿舍後面，環境十分清幽，前有一方池塘，後有小片果林，仍保留了傳統建築的佈局；宗祠週遭圍以高大的椰子樹，發揮了適度隔絕的作用，將來李氏宗祠納入宜蘭縣政中心的古蹟保存區內，更可突顯它的價值。



李氏宗祠位於九號省道邊，宜蘭縣政府旁，始建於清道光年間。圖／李界木提供

在宜蘭的李氏宗親，人才輩出，尤以有清一代的「三舉一貢」，最為膾炙人口。三舉即李春波、李春瀾、李春濤三兄弟先後高中舉人，一貢即貢生李紹宗。現今李氏宗祠前埕，尚留有李氏另一位俊傑李春華舉人一對旗杆硤，見證了這段輝煌的事蹟。



李氏宗祠前有高大椰子樹，後有果園與雜林，不注意看真的很難找得到。圖／李界木提供

李氏宗親先祖在宜蘭、員山擁有大批田園，日治時代被徵收作機場，現又為縣府徵收作縣政中心，幅員日縮，在未新建新宜蘭縣政府前，此處顯少有遊客知曉，自新宜蘭縣政府成落成於此後，來此瞻仰歷史文化的遊客們還是不易找尋此地，原因很簡單，李氏「敦本堂」地處較內陸，離台九省道，還有一段路程，且李氏「敦本堂」四周盡是樹綠林蔭，從外觀上，實不易看出。未來縣府規劃，還將於李氏「敦本堂」附近設立停車場，方便遊覽車停靠。



李氏宗祠正廳一景。圖／李界木提供

目前李氏「敦本堂」，僅發現兩處。一是臺灣宜蘭縣和福建漳州市的南靖縣，兩地均建有「敦本堂」李氏祠堂。這兩個祠堂的李姓都是李火德的後裔。李火德，生於宋開禧年間，其子孫主要居住福建、廣東、浙江、臺灣及海外。二是湖北鄂城有「敦本堂」李氏。湖北鄂城「敦本堂」李氏尊奉唐太宗李世民第三子李恪（619—653）為一世祖，是唐亡時南逃的唐王室後裔。宜蘭李氏「敦本堂」是屬李火德的後裔。這是我的祖厝。



宜蘭市李氏宗祠「敦本堂」旗矸座。圖／李界木提供

宜蘭林氏家廟是保存最為完整的宗祠

宜蘭市區內有四座家廟祠堂：以崇聖街、聖後街 「盛蘭堂」的「游氏」家廟，位於雜沓的南館市場邊；宜蘭擺里陳氏鑑湖堂；縣政中心旁的李氏「敦本堂」和臺灣銀行宜蘭分行北向巷內的「追遠堂」。但「追遠堂」是縣內保存尚佳、格局最完整的祠堂。



林氏家廟—追遠堂：創建年代：清嘉慶23年（1818年）草創，道光15年（1835年）擴建，其原址上現另有托兒所一間。圖／李界木提供

宜蘭縣的林氏家廟建於清道光十五年（西元1835年），至今已有185的歷史，是由移墾蘭陽地區的福建漳州府七線林氏家族共同捐建，清同治八年時（西元1869年）歷經重建，是目前宜蘭縣內格局完善，保存最為完整的宗祠。現今林氏家廟店內仍懸掛有族人的功名匾額，門前則有象徵功名榮耀的四座旗竿座。本人小學曾借讀於此，特別感念。



林氏家廟「追遠堂」。圖／李界木提供

陳、林、李氏滿天下，在宜蘭縣內也是如此，林氏宗親在宜蘭佔有相當的人口數目，當年移民蘭陽平原的宗親為漳州七縣。 在大陸漳州古早時期，林氏人口密度之高，故統稱為林家庄，古時交通不便，婚嫁對象不易尋找，因此清皇帝曾旨喻昭告：「林氏三代內無旁糸血緣者，可通婚」。 而宗族規範，女方者須棄林氏， 「林」 去一邊故為「木」。所以，林氏家族中常可見「林公木媽、木娘」，在古時同姓婚通婚實為少見。 而林家這一支族親，則分佈於頭城、礁溪、壯圍沿海一帶。在中國大陸本是沿海一帶「討海人」，稱作「港仔頭」林氏，家族書字別為「林」 字中的兩「木」 皆須勾寫，所以又稱「翹腳林」。

林姓祖廟創建歷經 185秋。此間，雖歷經無數狂風暴雨侵襲，但依然廟基依固，廟務依盛。過去、現在、未來，將永續迄立於蘭陽平原，永為林姓宗親之精神寶塔，保佑林姓氏子孫更為枝繁葉盛，與蘭陽天地共長榮。林姓族人早在清乾隆年間，便有漳州人林漢生入墾宜蘭，「噶瑪蘭」開疆後，該族人益增，甚至壓倒諸生，成為宜蘭開拓的主力，並於清道光15年，集全宗族之力，捐建追遠堂，作為族人團結、祭祀的中心。

家廟門外四座旗竿座，是族人功名榮耀的象徵，門內前庭左邊有重修林氏家廟碑，詳載著家族源流及家廟創建、重修的過程。家廟在前殿往內部天井、迴廊，最後方的正殿，供奉林氏祖先牌位及功名匾額。整體建築以紅、黑為主色，至今仍保存尚佳傳的統家廟建築，亦是宜蘭現存家廟的典範。



追遠堂。（宜蘭市光復國小第一屆學生曾借讀於此） 。圖／李界木提供



宜蘭林氏家廟。（前殿是女生教室，後殿是男生教室） 。圖／李界木提供



林氏家廟，作者國小二、三年級的教室。圖／李界木提供