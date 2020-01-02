川普重新調整美國數十年來的外交戰略方向，冷戰時期美國主要的敵人是蘇聯，現在美國已經轉過來要專心對抗中共！圖／取自白宮Flickr

「在正確的時機，做正確的決定」非常重要；小則關乎個人一生榮辱，中則影響一家機構成敗，大則決定一個國家的興衰！方向正確，戰略正確，就成功一半了！

中國國家主席習近平口口聲聲要追求中華民族的偉大復興，但是他一掌權就不下台；另一方面，美國總統川普高舉讓美國再次偉大旗幟，美中兩強相爭，台灣遇上歷史難得機遇；從上個世紀美國尼克森和季辛吉的聯中制蘇外交大戰略確定之後，台灣就被迫走上漫長的狗臉歳月；幸好有美國國會通過的台灣關係法，賴以維繫台灣安全。

在美國聯中制蘇的年代，美國都沒有拋棄台灣，更何況是美中爭霸的年代，台灣戰略地位益形重要的今天！台灣人民千萬不要妄自菲薄，不要被紅色媒體欺騙了！不要被統派人士洗腦了；台灣是美國不想也不能放棄的第1島鏈正核心，台灣是一艘永不沈沒的航空母艦。

川普就像當年的尼克森，重新調整美國數十年來的外交戰略方向；冷戰時期美國主要的敵人是蘇聯，現在美國已經轉過來要專心對抗中共！

站在歴史正確這一邊

台灣要站在歴史正確的這一邊！因為全世界只有中共要併吞台灣！

其實西方國家應該通俄，如果西方國家能夠策反俄羅斯，讓俄羅斯也一起對抗中共，對美國和北約等自由民主國家以及俄羅斯等皆利大於弊！北約應該歡迎俄羅斯的加入，聯手對抗中共！

現在歷史機遇又回到台灣，就看台灣人民能不能抓住機遇！

習近平破壞中共黨內遊戲規則，上台之後就不下台，中共黨內政敵敢怒不敢言；美中貿易大戰，中國經濟自顧不暇；但毋恃敵之不來，正恃吾有以待之。

請選擇堅定站在自由民主陣線這邊，美國也才敢放膽出售先進武器給台灣，也才敢放手和台灣情報共享，台灣才能增強對抗獨裁中共的實力。

Freedom is never free! 自由不是免費的，香港人沒有選擇的機會，物傷其類，兔死狐悲，在我們還有機會選擇的時候，大家一定要做出正確的選擇！