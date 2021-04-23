1895年滿清王朝被日本國打敗而將台灣割讓給日本。滿清王朝不但沒有疼惜台灣人不明不白作了亡國奴的不幸，還撂下一句：「台灣鳥不語，花不香，男無情，女無義，棄之不足惜也！」。真是奇哉怪哉！在當時中國人心中，台灣人不是同文同種的中國人嗎？另一方面，當時日本政府曾給不願意當日本臣民的台灣人兩年的時間，處理變賣財產遷居中國。但還是有很多族群意識強烈的台灣人，起兵反抗日本。在台灣土地上的斑斑血跡，是台灣人作為台灣主人所灑落的熱血。也是對滿清鄙夷台灣土地，侮辱台灣人民，所作出的最驕傲的回答。當時擁有四億五千萬人口的中國人，有沒有台灣人壯烈抗日的勇氣和尊嚴呢？還好意思恥笑台灣人！

1945年第二次世界大戰，日本不敵美國強大的海軍，在太平洋的爭霸戰中，美軍不但對日本在南洋佔領的各國土地實施反攻，也對太平洋日本占領的一些小島如硫磺島、塞班島等，浴血攻堅。但是給予日本最沉重的打擊的是，美國的航母戰鬥群，全殲了日本的十一個航母戰鬥群。到了這個時候，日本喪失了制海和制空權。可以說已經門戶洞開，對美國海空軍的攻擊，毫無招架之力了。聽說當時麥克阿瑟曾有攻佔台灣的想法，後來沒有實施。台灣說大不大，說小不小。而且當時還是日軍南進的基地，或許美軍沒有十足把握和日軍在台灣作殊死戰。後來美國以兩顆原子彈，讓日本人鬥志全失。終於宣佈無條件投降。從這一段歷史來看，日本海空軍在太平洋被美國打敗，才是日本敗戰的主因。日本宣布放棄台灣主權，為什麼不說歸還中國？可能有兩個意思：一是說日本在太平洋戰區是敗給美軍，而不是敗給中國。其次是盟軍會如何處置日本海外所佔領的領土，尚未可知。或許留給台灣人一個民族自決的機會。就像1895年日本給予台灣人兩年時間選擇去留的機會一樣。事實上，後來世界很多殖民地紛紛自決獨立。而最不幸的是台灣人。不但沒有給予自決的機會，還讓中國國民黨流亡政權佔領，讓『中華民國』借屍還魂，霸占台灣。以白色恐怖的手段，壓迫台灣人達五十年，直到1996台灣人才能直選總統。選出屬於國民黨的李登輝當總統。這是台灣人流血流淚幾十年才爭取到的民主。也是台灣人終於成為主角的初步。然而，這只是對內部的主權而言。

2758號決議不涉台灣主權

話說回來，1971年第二十六屆聯合國大會通過2758號決議，承認『中華人民共和國』取代『中華民國』代表『中國』的席位。自此被『中華民國』亡魂附體的台灣，也不明不白地跟著被排除在聨合國門外，成為國際難民五十年。作為台灣土地主人的台灣人，好像不存在似地，任人擺佈。

國際政治毫無道義可言。1979年台灣被美國拋棄斷交。美國其實是和『中華民國』斷交。但是作為這塊土地主人的『台灣人』，也莫名其妙地隨同『中華民國』『落衰』。這又是一場主角缺席的戲劇。台灣人『落衰』超過四十二年。不但在國際社會『妾身未明』，還天天遭受中共的文攻武嚇。尤其在2020年匪機、匪艦每天入侵領海領空。如入無人之境。原因無它，台灣沒有主人。這又形同是一個主角缺席的叢林。

2021年3月中旬，美國和日本、韓國各舉行2+2高峰會談，後來又和中國在安克拉治也舉辦2+2會談。其實作為美國和日本，以及美國和中國，最大的關鍵議題，大家心知肚明，非『台灣』莫屬。只是大家心照不宣，姑隱其名。這又是一場主角缺席的外交戰。4月16日日本首相訪問美國，和拜登發表聨合聲明。但是對作為關鍵的台灣，故意以『台灣海峽』模糊帶過。大家都猜測這模糊的部分，必定是載明於一個密約。對日本自衛隊三階段參與戰事的文字，也不敢表明在美國還沒有採取馳援台灣的行動前，日本自衛隊可以先採取行動馳援台灣。而作為『主角』的台灣，在戰爭中和美國、日本的軍隊應該採取的作戰準則，也完全沒有提到。難道台灣軍隊，到時候可以不管美、日聯盟，完全自由行動嗎？或者到時候，台灣軍隊要聽美軍印太司令的指揮行動？美國4月15日派來號稱拜登蜜友的陶德和其它兩位前議員和官員，拜會台灣總統、副總統、外交部長、國防部長等重要官員。或許，我猜想，這是對缺席的主角『台灣』，作一個合乎美國國家利益和合乎國際規則的秘密安排。我不知道台灣政府高層滿意不滿意這樣的安排。但是台灣人除了接受美國的安排之外，又能如何呢？

4月19日美國跨黨派眾議員，提出《台灣國際團結法案》，旨在阻止中國扭曲聨合國2758決議案的原意，在國際上打壓台灣的外交空間。他們指出1971年聨合國通過該項決議，只是議決了聯合國中國席位，排除了『中華民國』，由『中華人民共和國』取代而已。並未處理台灣與台灣人民在聯合國及周邊組織代表權問題。也沒有在『中華人民共和國』與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。《台灣國際團結法案》並表示，美國反對任何沒有台灣人同意下，試圖改變台灣地位的倡議。這項法案，終於洗雪了台灣1945乃至1971以來所蒙受的不白之冤。也等於由美國來宣告，『中華民國』不等於『台灣』。台灣人應該有台灣的主張。

很高興在《民報》的政治新聞看到『台灣社』、『中社』、『南社』、『東社』、『北社』、『客社』聨合發出一個感謝的聲明。但是我覺得，代表台灣執政黨的民進黨，應該要有更縝密的擘劃以應對這個法案，並以『主角』身分，作出更權威的聲明，以昭告國際社會和台灣人民。台灣人憋屈了一百二十六年，該是身世大白的時候了。



4月19日美國跨黨派眾議員，提出《台灣國際團結法案》，旨在阻止中國扭曲聨合國2758決議案的原意，美國反對任何沒有台灣人同意下，試圖改變台灣地位的倡議。這項法案，等於由美國來宣告，『中華民國』不等於『台灣』。圖為紐約聯合國總部。擷自維基百科，公有領域