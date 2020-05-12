舔共賣台的校方和行政單位，令國人非常失望，為了做中國學生生意，老師在課堂上連「中華民國」都不能提？圖／擷自何志偉臉書

竟然逼台灣老師向中國學生道歉！這個大學是台灣高等教育之恥！

這絕對是台灣第一可恥！這絕對是台灣第一無恥！中國學生侵門踏戶，舔共賣台大學離譜行徑令人不齒，也反映出中共投入大量金錢滲透台灣學術界成效卓著。

其實早在2017年就爆發台灣的許多大學簽署中生承諾書事件，連一些知名學府都涉入，當年已令國人備感驚訝！有些台灣民眾可能以為只是和中國學生有關而已，和自己的子弟沒有關係，事實上關係可大了，影響的層面非常廣泛，現在副作用一一浮現；當世界各國終於回頭發現中國的孔子學院其實就是中共的統戰和大外宣機構時，我們的政府難道還要繼續放任大學侵犯教師的講學自由嗎？還要繼續漠視大學踐踏學術自由和尊嚴嗎？還要放任中國學生肆無忌憚侵門踏戶嗎？

扼殺學術自由太可鄙

2017年爆發的中生承諾書事件就是：您的子女如果在大專院校就讀，班上如果有中國同學，按照校方所簽的學術「自宮」同意書，老師是不能在課堂上談到有關一中一台、兩個中國、台灣獨立等相關課程內容的。現在變本加厲，因為有中國學生，老師在課堂上連中華民國都不能講了嗎？

中國政府干涉的不僅是台灣大專院校的學術自由，也已經全面影響台灣所有學生的受教權；我們完全不能接受沒有學術自由的大學教育。

許多中國學生帶著武漢病毒般的共產黨思想，其實真的可以不必來台灣念書，現在許多美國一流大學根本也不錄取中國學生了。

沒有學術自由，學術就會枯萎；馬政府帶頭做了多少見不得人的賣台勾當？真是令全體台灣人民所不齒！各大專院校也要深切檢討反省！台灣的學術界是不是早就被滲透了？赤化了？舔共賣台的校方和行政單位令國人非常失望，為了做中國學生生意，老師在課堂上連「中華民國」都不能提？這就是泛藍一天到晚強調中華民國很重要，但是一遇到中國就把中華民國藏起來的無恥邏輯？

無恥大學對不起台灣人民，無恥大學對不起大學精神，無恥大學和補習班有何差異？無恥大學憑什麼領台灣人民的辛苦納稅錢支持的教育部補助款？無恥大學有最好的老師和同學，但是大學校方是可恥的！

敬告無恥大學：沒有中國學生不會死！教育界的風骨在哪裡？請挺起腰桿，不要當教育界的害群之馬！