反滲透法趕在選前完成三讀，寧可相信此法的制定是拜美中對抗局勢之賜，背後有川普政府聯台制中、穩定台灣的大戰略。圖／取自國民黨立法院黨團

反滲透法三讀通過，對於多年來紅潮氾濫和通敵者橫行國內的情況，最起碼能起一些喝阻作用。法案的通過看起來像是民進黨主動，趕在選前完成三讀，但我們寧可相信此法的制定是拜美中對抗局勢之賜，背後有川普政府聯台制中、穩定台灣的大戰略。蔡政府標榜維持現狀是最高原則，對數十萬台商及北京當局的態度一向容忍，國安相關立法投鼠忌器、瞻前顧後，三年來態度不太積極。不管如何，在北京謀台日亟的情勢下，此法攸關台灣生死，對民進黨當局能堅持通過反滲透法，我們表達百分之一百的支持和敬意。

反滲透法重不重要？看馬英九、韓國瑜及中國國台辦緊張不安的態度就知道。受境外指示亂大選，最重判無期徒刑。接受滲透競選，最重關5年罰千萬，連統促黨張安樂也緊張。首家獲中國政府同意落地的台灣媒體《大師鏈》宣布放棄台灣市場，造謠農場主也怕坐牢，無賴者怕警察，可見反滲透法之威力。此法真是踩到通敵者的痛處。

這幾天，藍營不斷喊民進黨想藉反滲透法搞獨裁。國民黨獨裁半世紀，用慣性思維推論，老是以為他黨若掌權也必獨裁。老K多慮了，中原獨裁文化那一套在台灣沒有市場，三十年來民主化的深耕，台灣已沒有獨裁的土壤。2020大選即將投票，這次選舉如果綠委過半外加蔡英文連任，民進黨也沒本事獨裁！就算113席立委都給民進黨，也不可能一黨獨裁，民進黨不可能橫著走。宣揚民進黨是獨裁政黨不會讓大部分選民產生共鳴，民進黨在立法院過半還不到四年，還在建立權力信心的階段，就怕位置沒坐熱就被趕下來，而且還沒去拜過習大大為師，如何能真正搞獨裁？

民進黨自我馴化 公務員人在蔡朝心在韓

民進黨只會直行，不會橫行。第一個原因是自我馴化。民進黨是動物園的老虎，不是野生老虎，這種馴化或不馴也化，不知是來自台灣人善良的DNA? 還是從日治蔣治百年來被教乖的? 舉一個最清楚的例子，韓國瑜公開羞辱三家媒體，被羞辱者卻噤聲。旺旺三中天天罵蔡英文，顚倒是非，台灣人卻默默承受這種第四權，這種可憐亦可悲的人民，所選出來的執政黨，怎麼可能獨裁，搞不好民進黨獨裁才是台灣人最好的救贖。台灣人一向逆來順受，何必擔心本土政黨會獨裁？

立委來洛杉磯，鄉親詢及何以張安樂拿北京的錢，在台灣發展組織，公開嗆聲引共軍入台，台灣當局卻視若無睹？何以彰化五星廟魏明仁奪產欺壓比丘尼，長期公然為匪張目，一直等到紐約時報報導台灣有個共產廟，當局才當一回事，動用公權力拆廟。海外鄉親質疑民進黨已經完全執政了，為何還如此軟弱？綠委都是回答：沒有法條。其實說穿了是不敢立法。2016年台灣人用選票讓民進黨國會席次過半，「沒有法條」這四個字講得出口，真的是把台僑當傻瓜。國民黨制霸立院六十幾年，民進黨習慣在野，在立法院席次過半的時間才不過三年多，權力放在桌上，不敢拿來使用，小媳婦心態，怕東怕西，才是反滲透拖到現在才立法的主要原因。

民進黨不可能獨裁的第二個原因，就是軍公教文官系統在死盯著。雖然台灣已三度輪替政權，百萬軍公教族群仍是濃濃的藍色。2018的地方選舉，民進黨大潰敗的主因就是年金改革得罪了現役和退休的軍公教，國民黨執政，日子好混，許多公務員人在蔡朝心在韓，連私菸案都可以整死總統，蔡英文那裡還能有獨裁的基本客觀環境。

權力在手，就該使用，這是人民透過選舉賦與蔡英文與民進黨的合法權力。連澳洲都有反滲透法，台灣現在對中國利用台灣民主來反民主的行為已有法條來反制，吳斯懷甚或連戰等通敵之流，如謀想與北京聯合來禍害台灣，這些人就得三思了。