據悉，第二批武漢包機將於今(10)天執行，分別由華航及東方航空各執飛一航班，共載送470多名國人返台。圖/擷取自東方航空，非首批武漢返台包機

歷經一個多月協商，據傳，第二批武漢包機將於今(10)天執行，分別由華航及東方航空各執飛一航班，共載送470多名國人返台，包機預計10日晚間8時30分及11日凌晨0時30分抵達桃園機場，相關檢疫程序將比照第一批包機模式。

首架武漢台人返台包機，於2月3日深夜返台，共有247名滯留武漢當地的台商返回，因許多名單不符合我方開出的老弱優先原則，被中國塞了許多原本不在名單之內的人員，其中還包含一位確診台商，形成我方防疫破口，我方堅持橫濱模式，以致包機延宕至今。

據悉，10日晚間將分別由台灣華航和東方航空執飛，華航班機搭載檢疫人員飛抵武漢，執行檢疫任務。人數部分，則以台灣曾於2月中上旬向中國提出121人優先名單，此次返台將以該名單為主，加上中方統計符合老弱優先等條件的名單，人數共470人。

據了解，華航會先載送235名台商返台、接著再由東航執飛，載送235名台商回台。中央流行疫情指揮中心則表示，相關問題持續與對岸溝通中，具體細節於10日下午記者會說明。

一般預料，台灣將比照第一班包機模式，國人下機後，先在機棚進行檢疫後，沒有症狀者，將被分送往集中檢疫場所進行隔離檢疫14天，若有症狀者，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療。