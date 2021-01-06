「學生若遇到好老師，有時老師的一句話或一堂課，就會影響一個年輕人將來要走的一條不同的路。」陳永興肯定輔英科大校長顧志遠校長所講的一句話：「要鼓勵年輕人冒險患難」。他說：「我覺得很有道理，我非常喜歡這句話」….

輔英科大生技系陳誌偉執行教育部「教學實務計畫」綠色科技研究案，日前邀請陳永興蒞班專題演說。陳永興以其生命歷程與輔英學子分享，會後並在校長顧志遠帶領下參訪該校獨步全台的探索教育園區，陳永興肯定該園區培養學生冒險挑戰教育學習課程，直誇有夠讚！

「台灣是海島國家，但可能大概一半以上不會游泳」！陳永興舉其以前總感台灣教育攏跟小孩講危險，哪裡不可去，不可做，甚至連自己父母，在他小時常要他不要去溪邊游泳，因為很危險。惟滑雪、登山也都很危險，外國教育則鼓勵挑戰。陳永興有感的認為，咱要訓練咱小孩冒險犯難，鼓勵他們讓其有信心勇氣。並訓練他們當有危險時，如何保護自己。

「人生本就是一場奇幻之旅。從一開始精子就必須要冒險犯難，勇於向前才能夠有機會成為人。」輔英科大教授陳誌偉回應說：「人出生前要從母親擠破胎盤才能脫穎而出」！娃娃一出世哇哇大哭，他指人從小到大要經過很多困難，才能成為人。每一階段都面對很多困難與挑戰，要勇於創新突破，才能在每一過程達到每一階段的巔峰頂點。

陳誌偉指當前教育不能太刻板的只有知識的教學，要培養同學面對問題，有冒險犯難的精神，並鼓勵他們勇於創新突破問題，最後才能完成屬於他自己的這一場人生奇幻之旅。

陳永興醫師係在去年11月27日應邀在輔英科大演講後，隔日邀陳誌偉教授在《微微笑廣播網》聽醫生講看覓與談，深獲迴響，輔英科大也將再邀陳醫生蒞校進行全校性演講。

陳永興在與談中以其《我的人生交響曲》一書，是他七十年走過的路，該書尤其最喜歡給少年郎來看，陳永興指其人生並不是都一切順利，也有失敗，他舉例如，沒有考上第一志願台大，但深感在高醫畢業，他對社會的貢獻也沒有比台大畢業的少；此外，首次參與競選也曾落選，雖然後來也曾當選，惟人生不是什麼多順利…..。

陳永興說：「我想給少年郎知道，人生遭遇很多起伏與很多變化，要勿忘初衷。年輕時的理想熱情赤子之心要保持著，這很要緊」。他肯定陳誌偉站在教育前線的努力，這很重要。

此外，他舉例，過去SARS時，很多家長向教育部指醫院危險，所以醫科七年級的學生不能到醫院實習要返校。陳永興指這是錯誤的想法。

他認為要教(實習醫師)知道雖然危險，但咱要救人。惟救人前要先救自己，所以，如如何做好防護、感染動線管制、如何採檢體…等。有經驗的醫師要帶領實習醫師經驗實務，這樣以後實習醫師才會，但家長指醫院危險，所以醫科七年級的學生不能到醫院實習，那這樣以後如何獨當一面，未來擔任主治醫師如何帶領醫療救護……