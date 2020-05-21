世衛組織老大是中共，中共國在WHO面對一百多國聯署提案，要求調查病毒來源壓力，以及呼籲給台灣觀察員身分，視若無睹，仍然態度強悍，毫不妥協，武漢瘟疫之後，中共依舊對國際強勢「說不」，習近平甚至在WHA演說時大撒錢，被視為典型戰狼外交，但是，多數人必須理解，中共表現戰狼外交的底氣，來自戰狼經濟，中共可以有恃無恐的主要因素很簡單，「控制著世界上一半以上的窮國」，只要「中共國」持續控制他國經濟，中共的嘴臉就會保持難看，義大利就是典型例子，義北大城市倫巴底損失慘重，提出賠償200億歐元，但是，左派的中央政府卻保持低調，不想得罪「中共國」，可見中共紅色經濟對義大利政府影響巨大，證明義大利政府啞巴吃黃蓮，有苦難言。

義大利的經濟赤化，或者說，整個歐洲國家的經濟赤化，當然不是始於今天，只是要看各國的財務底子，受中共控制大小不一，1980年以後，蘇聯崩解，歐洲面臨經濟緊縮，導致國家發展緩慢時，中國正好崛起，大量中國廉價勞工在改革開放後進入歐洲，到了2000年以後，人力和資金都來了，尤其是中國溫州幫，義大利北部嚴重疫區倫巴底、普拉托、米蘭，溫州人口佔有12%，米蘭附近從事精品服裝製造工廠有2000多家，一半以上老闆是中國人，這是義大利獨創米蘭當地製造，卻是中國勞工手藝制度模式，因為精品價值在於原產地，如果米蘭像法國「古馳」搬到中國製造生產，就不是原產地，價格要掉一半，所以，義大利以為這一招是好招，下場是瘟疫大流行，義大利甚至引進中國公安到米蘭附近執法，對付中國人，開創主權讓渡的例子。

紅色經濟進入歐洲

不只義大利淪入中共之手，2004年，中國中基食品吃下法國最大的「小木屋番茄醬」（Le Cabanon），這是一家屬於中共解放軍的公司，位於普羅旺斯的小木屋番茄醬，有百年歷史，外表的小木屋包裝還是維持沒變，但是工廠工人改由來自中國的工人擔任，做為第一線生產的機器，全部被拆除，法國工人下崗，緊接著，附近供應番茄給食品廠的法國農民全部失業，因為小木屋無須購買附近農民的收成，從新疆用鐵桶裝置的番茄糊，搭海運到達法國港口，直接進入普洛旺斯工廠，現在工人唯一的工作，就是把鐵桶內的番茄糊取出後，放進小罐頭然後完成封裝動作，小木屋番茄醬外觀沒改變，商品標章依舊在，只是老闆換成中共解放軍而已。

番茄的原產地是南美，而現在新疆北部克蘇，昌吉擁有全世界最大種植面積，每年收成時候，維吾爾人就是最低廉勞工，這些農地地主是中共解放軍，中共佔領新疆後，實施屯墾制度，軍人轉身變成農民主子，大莊園老闆，而且成立中基糧食公司，向全世界紅色擴張。

中共的戰狼經濟，已經在很多國家得到效果，隨著「一帶一路」擴張，戰狼經濟更是進入非洲內陸，被稱為「糖衣陷阱」的經濟發展模式，讓這些國家變成重大債務國，以中亞來說，中亞斯坦五國有一半以上，最大負債來自中國，例如：吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克，非洲國家更不用說，超過60%非洲國家和中國簽下商業貸款合約，只要不還錢，就立刻面臨中共國制裁，所以被中共套上頸圈，下場和被西方國家殖民沒兩樣。

中共在非洲透過投資開發，從農業到礦業，掠奪非洲物資，一刻不停，中國自稱是幫助第三世界，其實這是學習歐洲國家對非洲殖民掠奪，只是手段更進步，中共把資金隱身在全世界大集團企業背後，讓你無法看到而已。

美國養虎遺患

美金是中共用以控制世界其他國家工具，並學習西方國家經常使用的貿易制裁，不久前，澳洲要求世衛組織對病毒來源展開獨立調查，這項建議已經得罪中共，於是中共對澳洲進口的大麥農產品下手，實施懲罰關稅80%，這是最簡單例子，你只要靠中共吃飯，你必須聽話，澳洲不聽，現在只能告上世貿組織，問題是，世貿組織也被中共控制，澳洲是否可以拿到公平正義，還有得拚。

很多學者責怪美國，自己創立戰後國際組織，希望維護世界新秩序，結果裁判新秩序的主人，卻是中國共產黨，美國現在氣到跳腳，但是事實已經擺在眼前，掌握世界經濟的手，才是掌握世界外交的手，美國現在終於嘗到苦果，推薦一個台灣小國進入世界衛生大會，還要看中共臉色，但是話說回來，台灣俗語有一句話，「囂張沒有落魄的久」，戰狼即將變成孤狼，中共還可以囂張多久？恐怕也是在看日子了。