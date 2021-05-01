這個世界正處在最危險的時刻，東西方兩個紅色帝國企圖顛覆世界秩序，而另一個南亞大陸印度，卻陷入武漢瘟疫的煉獄，這裡所指的紅色帝國，一個是俄羅斯，另一個是中共帝國，這兩個國家先後傳承了共產主義的鬥爭哲學，自從蘇共推翻俄國沙皇之後，在莫斯科建立蘇維埃第三共產國際組織，向全球進行紅色擴張。

中俄聯手紅色擴張

1989年之後，蘇共倒台，中共因為台日經濟援助得以不倒，隨即接替俄共的擴張任務，成為共產法西斯集團的領頭羊，而蘇共崩潰後，由俄羅斯繼承多數遺產，普丁念茲在茲在大俄羅斯偉大復興，也改造蘇共憲法，可以持續執政到死，普丁已經登上改良版的獨裁者新地位，反對派領袖納瓦尼號召少數支持者，孤單對抗普丁，目前身染重病，已經瀕臨死亡，而東方的習近平效法普丁的獨裁，加速內部控制，亟欲稱帝，如今，兩國攜手共進，已經變成推動世界戰爭的隱形戰犯。

月中，俄羅斯假藉軍事演習，十萬大軍逼近烏克蘭，烏克蘭是普丁完成大俄羅斯主義，缺一不可的國家，因為舊的沙俄帝國就是由烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯組成，烏克蘭脫離蘇共獨立後，越來越靠近歐盟國家，致使俄羅斯和北約失去緩衝地帶，因此2014年，俄羅斯先設局公投吞併克里米亞，現在，則把野心指向烏克蘭，俄羅斯大軍壓境，對俄羅斯早已警惕的捷克立刻宣布支援烏克蘭，並且驅逐俄羅斯外交官，捷克獨立後，實施民主制度，對俄羅斯野心相當清楚，如果烏克蘭被俄羅斯併吞，接下來的壓力就會來到捷克身上，周邊的舊帝國時代附庸國當然也明白俄羅斯的野心，於是，波羅的海三小國和斯洛伐克共和國，也紛紛表態和俄羅斯絕交，互相驅逐外交官，這些表態動作直接導致普丁宣布退兵。現在看來，東烏邊境恐怕只是暫時寧靜而已，普丁選擇烏克蘭下手，就好像習近平要吞併台灣一樣，烏克蘭獨立後，轉型正義付之闕如，境內超過60%人口依舊使用俄語，作為溝通語言，這一點和波海三小國無法相比，波海三小國獨立後，「去俄羅斯化」工程被視為政府最重要任務，也因此，境內恢復歷史母語為國家語言，文化獨立才是國家獨立的開始，否則就會淪為克里米亞，俄語人口凌駕本地語言，公投結果當然倒向俄羅斯。

印太圍堵中共擴張

烏克蘭危機暫時落幕，但是，俄羅斯肯定不會死心。回頭看看亞洲，日本為了對抗中共擴張野心，剛剛發布「外交藍皮書」，因為把北方爭議的獨島主權列入，引發韓國抗議，中共對日本的強硬抗中，更是頭疼，日本在戰後為了彌補戰爭禍害中國，對老共極力討好，但是，日商在中國市場三不五時被抵制，日本人對中國的印象，始終無法正面看待，兩國的「中日和約」無法掩飾中國人敵對日本的心態，這也是日本突然對中共強硬的主要因素，日本人理解台灣被併吞，日本也無法獨存，因為台海生命線被老共掌握，日本只能像老共臣服。

英國面對香港被老共第二次征服，中英聲明宛若廢紙，香港難民爭相逃離，英國卻充滿無力感，理解英國被紅色嚴重滲透，也因此增加英國擺脫中國因素的決心，4月28日，英國情報機構「政府通訊總部」主任佛萊明發布一份報告「西方國家清算時刻」，報告中警告，西方國家主導的關鍵科技正受到中國的侵蝕，中國藉著來自西方的科技主導，正在顛覆西方國家的利益，由中共製造的科技普及全世界，地球將會被老共控制，例如5G、6G，佛萊明的報告是遲來的報告。

去年年底，美國9位四星上將連署要求「美國情報總監」必須解密某些重要情報，讓外界知道，並揭露中俄兩國顛覆世界的惡行，避免美國處於挨打地位，這份聯署書刊登於美國「政客」網站。美國軍方領袖憂心忡忡，這也是拜登政府上台後，對中共強勢的主要因素，這樣大規模的圍堵，目標就是遏止中俄兩國紅色擴張野心，避免世界陷入戰火。

瘟疫，戰爭，災難即將毀滅地球，希望這個預言不會太快實現。