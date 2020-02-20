南韓疫情嚴俊，一天暴增31例武漢肺炎確診案例，目前南韓總計82例確診病患，甚至出現超級傳播者，一人傳給37人，都與大邱新天地教會的61歲女性（第31例）有關。南韓政府今天上午宣布，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）已經脫離防疫網控制，進入社區傳播階段。

南韓昨日統計武漢肺炎新增31例，全國共計感染人數來到82例，其中37名與大邱新天地教會的61歲女性（第31例）有關。本週感染人數大暴增，全國共計新增50多例，疫情各地蔓延。

值得注意的是，南韓大邱市和慶北地區以新天地大邱教會（61歲女性、第31例確診者活動範圍）爲中心的武漢肺炎確診患者正在急劇增加。大邱當局指出，已確認第31名確診患者的其他動向，她是大邱廣域市東區化妝品傳銷公司「C-Club」的職員。

根據南韓疫調，該女性2月6日到大邱東區的「C-Club」工作，當天晚間10時30分左右遭遇車禍。7日下午5點，她自行開車前往醫院就診住院，但是她執意外出到新天地耶穌教會參加2小時的禮拜，結束後才回到醫院。

除了醫院之外，第31名女性確診患者去過的地方許多人潮眾多的地方，包括參加禮拜的新天地耶穌教會，通常有300至500人一起參加聚會，皇后酒店平時也有許多遊客來往，婦人15日前往的當天，酒店3個婚禮大廳共舉行了10場婚禮。

南韓這位31例確診女性疑似超級傳播這，目前23名確診者中與她有關。由於疫情緊繃，南韓政府今天上午宣布，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）已經脫離防疫網控制，進入社區傳播階段。