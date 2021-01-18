1月16日晚上到巨蛋百貨購物與晚餐回來，在公共汽車上突然心神不寧，眼淚盈眶，起初以為煩私事，再想不對啊，我不可能為小事這樣。而且昨天一整天一直想著要去扁媽那邊拈香，再說我也該親自加緊照顧阿扁總統的身心。

於是我在社群貼出「總統與致中都一致要求扁媽的後事要低調一切從簡。我一整天都很不安，一位總統母親的仙逝，要那麼的低調卑微，我真是哀傷與憤怒交加。我一直想去捻香，我知道地方，有沒有人想去，我想搭便車一起過去」。

扁媽是我們台灣在鄉下又老實又堅強的婦女，把子女拉拔長大，又把勞工的小孩培養成為台灣民主化以後的民選總統。晚年對阿扁總統有最卑微的盼望——特赦與平反，扁媽日夜期盼兒子冤案平反，等到哭瞎了眼，也病倒了，卻未能達成願望。無奈政治人物們為了選舉欺騙她，沒辦法達成她的遺願，現在又得如此低調，也難怪叫許多人又哀傷又氣憤與不平，阿扁總統怎能再堪政治仔作秀？除了低調還有什麼好選擇？

很快社群召集人已安排17日早上八點啟程前往柳營祿園為扁媽拈香，順便執勤照顧阿扁總統。想不到到了以後才知道是十二點家祭，之後隨即火化並將骨灰送塔，我們當下決定留下來送扁媽一程，陪阿扁總統送扁媽到火葬場等儀式結束。

阿扁總統母親「扁媽」陳李慎是在15日下午辭世、享耆壽94歲；據阿扁指出：「家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了」，為遵照家母一切從簡、不驚動大家遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不辦理追思告別式，敬請親朋好友鑒諒。想不到17日就舉行家祭了。

兒子高市議員陳致中則表示，阿嬤已化作千風、自由遨翔，願阿嬤離苦得樂、在天上安息，相信阿嬤會繼續保佑所愛的人，也盼望阿嬤的心願都能早日實現。



阿扁前總統（左）與兒子陳致中（中）向親屬答禮。圖／陳順勝

扁媽今舉行火化，前總統陳水扁、高雄市議員陳致中出席家祭，依照阿嬤遺願，僅舉行簡單家祭，火化後將與阿公骨灰放一起，讓阿公、阿嬤在天上團圓。

17日上午十點多，我們到達位於柳營區的祿園，陳致中近午抵達，轉述各級長官好友都表達關心慰問，因阿嬤遺願希望簡單家祭，如有接待不周，感謝大家體諒與包容。

阿扁總統與夫人吳淑珍中午12時許抵達，隨即舉行家祭，長子陳水扁、大孫陳致中等親友送別，火化時間為下午1時30分。設置於台南市柳營區祿園懷親廳的扁媽靈堂布置完成，相當簡約，門前僅有姪兒送來的高架花籃，今早在靈堂前一度圍起黃色封鎖線，後來撤除，改為懸掛紅色燈籠的鐵欄，僅留一處通道管制進出。

只辦家祭沒有公祭，唯一不是家族的只有黃偉哲市長，我隨市府團隊殿後拈香。我告訴大家對不起，我事先不知道今天是家祭，也沒有人知道，只是昨晚有感應，慶幸今天來了。除了嘉義的阿益，我們是唯一的非家族阿扁社羣。跟大家道歉我們到了才知道今天這樣麽快就家祭了！

火化儀式完成後，我們留下來陪阿扁總統，也代表大家向阿扁總統致意，除了節哀順變，還是像以往或現在這樣的堅強，是我們台灣人的好榜樣！



舉行家祭後，隨即前往火化安葬。圖／陳順勝