不同於一般油漆工程，漆作需要創意及藝術美感，提升為室內彩繪塗裝層次。楊哲涵憑著對繪畫的熱愛，以細心與耐心的工作態度贏得口碑，更於2018年獲得魯班公獎漆作裝潢類優勝肯定，為自己揮灑出新人生。

開始接觸漆作，楊哲涵笑說是誤打誤撞，原先在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署學的是室內設計，偶然學到利用漆作來模擬仿舊效果的技巧時，引起她的興趣，於是繼續學習空間漆作與設計實務的進階技巧後，正式踏入令她深深著迷的漆作領域。

師友相互扶持 生命得以茁壯

一般人想像進出工地又與油漆相關的從事者，多半以男性為主，這讓楊哲涵在初出茅廬時，碰到不少質疑的眼光與誤會，工作機會也不多，並沒有想像中的順利。幸運的是，她在專業課程中學到必要技能之外，也藉此認識這行中許多專業教師、從業者與同學等陪伴，讓她並不孤單。

「有時覺得快撐不下去，就會剛好有老師或是同學介紹案子，不然我可能就放棄了。」一路走來，接受許多人幫助，楊哲涵除了感激，更想著要讓自己的技術更上一層樓，才能把漆作這條路走得久遠。所以每當碰到無法解決的施作難題，就會請教老師或是與同業交流。「一天要比一天好！」這是她常常提醒自己的話，也是一直保持前進的動力。



在修復前，楊哲涵會用手去檢視物件質地、應修補狀態。圖／林冠良

透過修復療癒自我 也喚醒回憶

從工作經驗中獲得自我成長之外，讓楊哲涵願意投入漆作修復的重要原因，是在任務完成後看到客戶開心的神情。記得曾有個修復案，楊哲涵運用仿舊手法將窗戶邊框回復到以前的樣貌，讓客戶直呼小時候的回憶都浮現，這句話至今仍讓楊哲涵印象深刻。

還有一次，她替客戶修補小鹿雕塑品的底座破損，也是客戶的幸運物，「修復的過程，除了讓我感到療癒，施作的物件對客戶來說，也蘊含重要的意義，我把它修補好了，好像也幫客戶找回某段回憶或是某個寄託。」楊哲涵直言，雖然修復的都是外在可見的物品，但有時候卻是連客戶的內心也一起修復了。



楊哲涵的練習作品，運用特殊塗料進行花朵型染、仿大理石紋路等技法，都難不倒她。圖／林冠良

小小的裂縫 看見無限可能

曾有朋友問楊哲涵為何要執著在15公分短的破損修復，「因為我是個喜歡變化的人，每次要修復的狀況、大小物品材質都不一樣，對我來說都是新的挑戰。」這也是她熱衷漆作修復的原因。即使是小裂痕、刮傷或碰撞，她都盡心盡力去完成，因而獲得顧客肯定與信賴，也為楊哲涵累積好口碑。

常常，為了工作必須開車四處跑，她會事先搜尋工作地點附近的景點或美食，當成是前往旅遊的心情，「工作也是生活的一種！」這就是楊哲涵的人生態度，專注地工作，認真地生活。起初接觸漆作或許是不經意的相會，但幾年下來，已成為她生命中最美麗的邂逅。



工作箱中裝滿不同的修補塗料與工具，準備好面對每次修復工作的挑戰。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：57