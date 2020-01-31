庭園一隅，花與階梯的設計，實用之際也兼具陳述著古花的美麗舆哀愁，及古詞人豔情的恣意…。

先說曼陀羅花吧！

曼陀羅花為茄科常綠或半落葉灌木，原產南美洲熱帶及至暖帶地區，有大花、黄花、紅花、橙花等品種，花冠呈喇叭狀，花朶大而下垂，是其特色。全株含東莨菪鹼，葉及花可治哮喘。花朶晾乾後，磨成細粉可製「蒙汗藥」。

水滸傳108條好漢，母夜义孫二娘孟州道開黑店賣藥酒所用的蒙汗藥，即是也 !

明代《本草綱目》作者李時珍曰：

「曼陀羅，相傳此花笑采釀酒飲，令人笑，舞采釀酒飲，令人舞，予嘗試之，飲需半酣，更令一人或笑或舞引之，乃驗之。」

花美，食之又能令人亢奮的特性，世人喜之，世人懼之，渲染著花開時節的美麗與哀愁…。

花與樓梯銜接的誇張，腦中浮現著，「千古詞帝」南唐李煜的一首月光下提鞋子愉情约會的詞：

「花明月暗籠輕霧，今宵好向郎邊去。

剗襪步香階，手提金縷鞋。

畫堂南畔見，一向偎人顫。

奴為出來難，教君恣意憐。」

~五代南唐.李煜.<菩薩蠻>

古今同花，藉由這首詞的傾訴，憧憬著歷史回眸的想像，千百年來吸引了多少賞花者的會心，戀情中男女的恣意與憐情…。

社區美的設計+故事化的導引嚮往…，想當又是另一人文内涵的分享…。