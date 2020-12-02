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每日國際焦點

俄羅斯於擇捉島佈署S300V4防空飛彈。擇捉島是日本戰後由蘇聯佔領的「北方四島」爭議領土之一。

美國指出中國經常性違反聯合國對北韓禁運，提出500萬美元懸賞，給提供證據者。

澳洲總理特地使用微信回應中國外交部發言人趙立堅以「戰狼畫手」所合成假照片來攻擊澳洲。紐西蘭總理對中國以假照片攻擊澳洲表達關切。

衣索比亞宣稱提格雷人民解放陣線中央委員凱利雅‧易卜拉欣投降。提格雷境內有9.6萬名厄立垂亞難民，糧食已經耗盡，聯合國請求衣索比亞讓國際援助進入提格雷。

俄羅斯

於擇捉島佈署S300V4防空飛彈。擇捉島是日本戰後由蘇聯佔領的「北方四島」爭議領土之一。

印尼

巴布亞人在至少8個印尼城市抗爭，爭取獨立，巴布亞獨立運動已經宣布成立流亡政府。西巴布亞在1962年宣布自荷蘭統治下獨立，但在1969年遭併入印尼。

美國

指出中國經常性違反聯合國對北韓禁運，提出500萬美元懸賞，給提供證據者。

澳洲

總理特地使用微信回應中國外交部發言人趙立堅以「戰狼畫手」所合成假照片來攻擊澳洲。

紐西蘭

總理對中國以假照片攻擊澳洲表達關切。

中國

嫦娥五號探測器成功著陸月球，傳回著陸影像圖。

德國

外長表示北約在阿富汗進一步撤軍，要先確保不會危害和平進程。德國先前追隨美國在阿富汗進行撤軍。

警方勒令解散「狼旅44」，稱之為極端納粹組織，在11名成員家中強制搜查，找到十字弓、開山刀，以及納粹符號，稱是納粹主義的證據，內政部長宣稱德國不容滋生仇恨與重建納粹的團體。德國軍事廢弛，外交失策才是國家最大威脅，卻專注於清算自己的國民，僅有11個主要成員的扮家家酒組織，也被當成「重建納粹」的國家大敵看待，製造對極右派興起的恐懼。

軍情局調查軍方8名民間雇員，指稱他們為「帝國公民」極右派運動組織成員，聲稱「帝國公民」不承認德國共和政府，是德國的敵人。德國政府對軍方的反右清算運動已經擴大到民間雇員。

德國最古老城市特里爾發生故意駕車衝撞行人攻擊事件，5死，兇嫌已被捕，初步調查兇嫌酒醉且有精神疾病，與伊斯蘭極端主義無關。

美國

感恩節線上購物暴增44%至9,570萬美元。

伊朗

外長暗示沙國涉及科學家遭暗殺案，沙烏地阿拉伯外長嚴辭駁斥。

伊朗向聯合國安理會提訴，但聯合國不大可能會處理伊朗科學家遭暗殺案。

國會通過繼續發展核計畫。

衣索比亞

宣稱提格雷人民解放陣線中央委員凱利雅‧易卜拉欣投降。

提格雷境內有9.6萬名厄立垂亞難民，糧食已經耗盡，聯合國請求衣索比亞讓國際援助進入提格雷。

土耳其

逮捕82名與古蘭教士有關的軍方人士。稱他們是2016年政變陰謀者。

阿拉伯聯合大公國

美國出售武器予阿聯，有利於美國國內就業，以及讓阿聯協助制衡伊朗，穩定波灣局勢。武力平衡才能達成和平是不變的真理，多個人權團體卻頑冥不靈的反對武器銷售。

福和會官方網頁：www.fratwn.org