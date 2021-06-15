在科學知識至為發達的今日，一般大眾已不難知道「太陽是太陽系的中心」、「地球繞著太陽轉」、「月亮繞著地球轉」等概念。然而，自兩千多年前，亞里斯多德（西元前384〜322 ）、托勒密將「地心說」的模型發展完善以來，歐洲人即一直把地球當成宇宙的中心，認為所有天體都是繞著地球運轉，並發展成基督教的宇宙觀之後，「地心說」也因基督教勢力得以延續，支配了天文學界長達一千多年之久。

直到15世紀，哥白尼（1473〜1543）憑其對天文學的喜好與興趣，對真理的堅持與執著，窮畢生之力，在發現「地心說」的謬誤後，發表「天體運行論」，將「地球為宇宙中心」的「地心說」，改為「太陽才是宇宙中心」的「日心說」，使科學從神學中擺脫出來，掀起天文史上最大的革命，稱為哥白尼革命，哥白尼也被譽為「現代天文學之父」。

哥白尼逝世後，他的論點引起極大的騷動，除了少數科學家之外，差不多所有的人都反對，包括羅馬天主教、馬丁路德、約翰加爾文等宗教家都予以大力抨擊，並將之列為異端邪說。但是，擁護「日心說」的學者前仆後繼，甚至有人犧牲性命來維護真理，其中，尤以布魯諾（Bruno）更被教宗判為「異端」，被處以火刑，最為悲壯。然而，布魯諾死後獲得了極高的聲譽，也被19世紀至20世紀早期的評論者推崇為科學烈士並加以紀念。此外，「現代科學之父」伽利略，也因大力宣揚哥白尼學說，不僅為教宗所疏遠，且被判終身在家軟禁。

中央研究院陳培哲院士有感於7月底國產疫苗即將開打，惟恐讓食藥署國產新冠疫苗療效評估方法專家承受壓力，遂公開提出一己看法，也請辭國產疫苗審查委員，隨即遭致紛至沓來的指責與批評。不過，陳院士強調，他是為了台灣醫藥產業能夠正常發展，才堅持己見。此外，他秉持醫學專業良知，期盼政府必須照顧大眾健康，並能維護醫學的獨立性與專業性。

以科學專業檢視國產疫苗

實際上，在科學知識發展過程中，歷經科學家、哲學家等的努力，已建構一套關於「科學本質」的哲學理論，讓社會大眾瞭解「科學」的主要成分，包括：獨立思考、獨立觀察、原創性的價值、欣賞不同的意見、自由探究的氣氛、自由言論、容忍、相互尊重、世界觀、具實證基礎、文化和社會的內涵等。質言之，獨立與自由，不僅是普世價值，更是科學知識發展的重要基礎。唯有自由、獨立、創意與主觀，以及社會的支持，科學才得以進展。

因此，有關國產疫苗研究、試驗、產製、安全、有效與保護力等之議題，盼能回歸科學專業、國際認證標準與不同典範（Paradigm）之討論，集思廣益，齊力發展國產疫苗。此外，當立法委員公開質詢國產疫苗單劑的價格時，固然宜遵照合約保密條款，但因不同廠牌疫苗的價格比較表早已四處流傳，國產疫苗的價格且高居第一位。所以，建議宜採有條件與有限制的適度揭露，以昭大信並能消弭大眾的疑慮。