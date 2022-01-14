CITIZEN台灣 25週年 攜手田馥甄發起「甄心陪伴聯名款」收益捐贈門諾基金會

CITIZEN台灣25週年，發佈以「白天」和「夜晚」為主題的兩款全新女錶，設計理念緊扣年度主題「韶光」，以清晨暖陽的柔美氣息與夜月星空的優雅，盼時刻陪伴都會女性開啟全新的一年。以白天為意象的台灣25週年限定款CB1105-02W，背底蓋刻有25週年專屬鬱金香圖騰，意涵取自鬱金香的花語「永恆的愛」；而詮釋夜晚的田馥甄「甄心陪伴聯名款」EO1235-58L更是象徵點點星光下的溫柔陪伴。

CITIZEN台灣邁入新年之際，更盼能持續深耕台灣美好、展望下個25週年，在記者會中發佈投入偏鄉傳愛公益計畫，宣布田馥甄「甄心陪伴聯名款」EO1235-58L 銷售收入中，將捐贈新台幣25萬元整予門諾基金會，投入偏鄉年長者及身障者的照護工作。

CITIZEN台灣25週年 以「韶光」為題盼將美好獻給台灣

1997年3月正式成立的CITIZEN台灣，迄今滿25週年，在25週年重要的時刻，CITIZEN期盼與台灣攜手下個25週年，為此以「韶光」為年度核心。韶光，代表美好時光之意，無論晨間暖陽或滿天星空，都是美好韶光，期盼時刻陪伴前行。CITIZEN台灣25週年攜手代言人田馥甄推出「甄心陪伴聯名款」EO1235-58L，沉穩優雅的消光灰色外型，搭配上靜謐且優柔的深藍色錶面，勾勒出「夜晚」第一印象，錶面如銀河般十字交錯的圖騰，則堅定地散發著女性獨有的光芒，圍繞在刻度上的點點銀色星光，也為深邃的夜晚鑲嵌了無限的想像。時間一刻刻地流動，所有的成長與回憶都在夜晚化作寧靜的美好，更代表對優雅女性的堅定守護。

CITIZEN台灣女錶代言人田馥甄表示，這次『甄心陪伴聯名款』編號第001號就是希望粉絲們能聽到真心呼籲，一起響應這次CITIEZN特別發起的的偏鄉傳愛公益計畫，一起把韶光帶進偏鄉。

此次「甄心陪伴聯名款」，將捐贈共新台幣25萬元整收益至門諾基金會，投入門諾基金會「行動自助餐車」計畫，支持偏鄉年長者及身障者的送餐與長照工作，期望能透過身體力行，讓善念成真，共創美好時光。



CITIZEN與田馥甄推出的「甄心陪伴聯名款」展現滿天星辰的靜謐美好。圖／門諾基金會

CITIZEN捐助門諾基金會偏鄉傳愛公益計劃 為花東地區「行動餐車」注入活水

門諾基金會表示，自2019年打造了第一輛「行動自助餐車」，開始在瑞穗偏鄉服務，便不斷致力於提供身心障礙者與獨居長者們溫熱餐食，同時也透過餐食作為第一道接觸管道，了解並滿足偏鄉長者們各種生活需求。

此次CITIZEN發起的「甄心陪伴聯名款」公益捐贈款項，將會用於支持瑞穗鄉及萬榮鄉的「行動自助餐車」服務人員、餐車維護與物資補充，為「行動自助餐車」加油，與門諾一同將韶光送至花東的每個角落，讓偏鄉部落的長者們，都能得到溫暖的餐食與照護。

門諾基金會董事長陳永興說，好事總是巧合成雙，門諾基金會今年也適逢25週年，跟CITIZEN恰好有同一年出生的溫暖情誼，期待CITIZEN同仁和田馥甄小姐有機會到花東走走，親眼見證有他們幫忙的偏鄉服務成果。

在捐贈儀式上，CITIZEN台灣總經理渡邉将人也和田馥甄以及門諾基金會董事長陳永興同台，一同灌溉代表了愛與美好的鬱金香，表達對偏鄉長輩的關心，期盼透過眾人的努力，讓這份美好成長茁壯，並透過公益行動，將韶光分享給所有人，深耕下一個25年。



CITIZEN台灣女錶「甄心陪伴聯名款」編號第001號代言人田馥甄呼籲粉絲響應，共同投入偏鄉弱勢扶助。圖／門諾基金會，民報合成