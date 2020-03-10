疫情中心指揮官陳時中表示，第二批武漢包機的華航班機剛剛已經起飛，4名醫師、9名護理師隨行。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，第二批武漢包機的華航班機剛剛已經起飛，有4名醫師、9名護理師隨行，包含領隊、檢疫醫師，以及小兒科、婦產科醫師各一人，因應各種突發狀況，做最好準備。陳時中慎重的強調，現在是最後一哩路，請大家耐心，講太多耽擱最後一哩路反而不好。

陳時中表示，華航剛剛起飛，有4名醫師、9名護理師隨行帶著相關物資，包括相關藥物、急救箱都準備，希望一切順利。

對於武漢包機處理原則，行政院院長蘇貞昌今天提及堅持在「弱勢優先、防疫優先、量力而為」三大原則之下持續與對岸溝通。陳時中特別解釋量力而為原則，他說，目前我們準備隔離所1500個，陸續持續佈建中，我方秉持「多少能力就做多少事，能幫助越多人越好。」但「基地必須守好，否則沒救到人反而害到自己也不好。」

陳時中表示，由於變數仍然多，也不是任何一方的問題，這次接回400多位國人好好安頓，第二批包機名單都是雙方協調，但當地情況不是我們可以百分百掌握，目前第一次提出的優先名單都在第二批包機內。

至於之前提的優先名單是100多人現在增到400多人，台灣可以容納嗎?陳時中表示，首批包機2月3日之前，我們檢疫所整備大不相同，之前量少，只有600-700個，現在多了一半，後勤整備也都比較高，檢疫採檢量能從先前的每天300-500件，現在每天3000件採檢量能。因為檢疫所設備好，接納總量多，未來會因應需要，不斷擴張檢疫所，只要國人在國外有需要幫忙都盡力來做。

陳時中表示，二班飛機約間隔3個鐘頭，機場會做好防護，雖已經過檢驗，但會根據風險分艙位，會保留艙位因應緊急狀況，返台國人隔離衣、面罩都會戴著。他強調，現在是最後一哩路，請大家耐心，講太多耽擱最後一哩路反而不好。

據悉，此次包機任務將運送滯留湖北極需返台人員，包含老弱婦孺和回台就學子女等，並完成檢疫措施，其中華航搭載202人、東方航空搭載205人。華航包機預計下午5時30分自武漢起飛，8時15分抵達桃園機場；東航則規劃下午2時空機飛從虹橋飛武漢，下午4時抵達，下午6時30分從武漢起飛，9時抵達桃園機場。