中選會除增加投票所之外，應在明年大選之前決定延長投票時間2至4小時——例如上午8時至午後6時或上午7時至午後7時，並事前預告選務人員將支付加班費或者決定採用輪班制度，作為延長投票時間的機制。圖／取自中選會網站

對於全國性選舉中央選舉委員會都維持上午8時至下午4時截止的8小時投票時間、筆者一直認為投票時間太短、所以自從2011年除屢次建請中選會修改總統選後迄就職的近4個月的空窗期以及延長投票時間2至4小時、以利選民有足夠的時間前往投票，但迄今都未蒙採納。中選會於去年舉行的9合1地方選舉的投票時間仍維持自上午8時至下午5時的8小時、導致投開票所有一邊開票一邊投票的荒謬現象出現。

明年1月11日舉行的的總統和立法委員選舉、中選會迄今仍堅持投票時間8小時、但表示要增加投票所、藉以避免如上一次選舉所發生的怪象復現。增加投票所雖有助於解決部分投票所的擁擠、但仍不能提供足夠的投票時間給許多不同職業的選民、亦不能提高投票率。依日本國會議員選舉為例、選舉日的投票時間原則上定為上午7時至下午8時、譲不同職業和階層的選民可在13小時内前往投票。

中選會除增加投票所之外、應在明年大選之前決定延長投票時間2至4小時，如上午8時至午後6時或上午7時至午後7時、並事前預告選務人員將支付加班費、或者決定採用輪班制度、作為延長投票時間的機制。畢竟、民進黨政府指派的中選會主委不必跟著國民黨政府的前中選會主委走吧。