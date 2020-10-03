退將陳廷寵出席陸軍官校在台復校70周年慶祝大會時表示：「我不曉得我們今天的戰力是什麼？」，答案恐怕是「零」。這樣的行徑似乎是故意配合中共「大外宣」，為匪宣傳，打擊我方民心軍人信心。圖／擷自中華民國陸軍軍官學校校友總會臉書

前所謂「陸軍總司令」陳廷寵，日昨在本應是「閉門思過」（指國民黨軍被中共打得落花流水而逃佔台灣），卻辦成「陸軍官校在台復校七十週年慶祝大會」上，突發讛語，說「我不曉得我們今天的戰力是什麼？」，答案恐怕是「零」。哀哉！陳廷寵，不是已經老人失智，就是包藏禍心，故意配合中共「大外宣」，為匪宣傳，打擊我方民心軍人信心，有這樣的前「陸軍總司令」，台灣還需要敵人嗎？如果台灣戰力為零，曾擔任過陸軍總司令的陳廷寵等各軍種司令和參謀總長等上將，長期尸位素餐，不須要「切腹自殺」，以謝國人嗎？還有面子主持什麼陸軍官校復校七十週年的「慶祝典禮」，打敗戰卻慶祝，天地顛倒，羞也不羞？

陳廷寵當年是在李登輝總統任內1991年升任陸軍總司令，1993年就調任總統府參軍長，並於1996年因總統府組織法修正裁撤參軍而退伍，有可能因此仕途不順而懷恨李登輝等高層，與郝柏村丶許曆農等紅色軍頭聲氣相通，心中只有槍桿子和拳頭，而毫無民主國家軍人，應效忠國家的正確觀念。同時也是白痴一個：以台灣現有如「刺蝟」戰力，中共肖想要侵犯都心驚膽跳，怎麼戰力會是「零」呢？要是戰力為零，中共三更半夜早就揮兵渡過台灣海峽，血流成河，「解放」台灣丶「享受美果」了，還會天天派軍機在死鴨子嘴硬「不承認」的海峽中線繞來繞去，草螟弄雞公嗎？70年了，狗吠火車也吠了死了N遍了。



陳廷寵當年是在李登輝總統任內1991年升任陸軍總司令，1993年就調任總統府參軍長，並於1996年因總統府組織法修正裁撤參軍而退伍。圖／擷自中華民國陸軍軍官學校校友總會臉書

怪不得已退伍24年的過氣老將，還被邀請擔任陸軍官校在台復校七十週年慶祝大會致詞，居然口出狂言，不但批評現任台灣總統「無知無智，歪曲歷史，指鹿為馬」，還強調「我們是中國人，是驕傲的象徵」丶「悲哀的是，中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗榮耀，要做美日走狗」。悲哀的對！陳廷寵等，就是中華民族敗類，要不是美日長期軍事相挺台灣，你等早就成為中共解放軍的階下囚，或甚至五馬分屍，狗頭落地，還有三顆星「總司令」可以當嗎？退伍了還有廿多萬元月退俸享福嗎？甚至退伍只有5年，中共就給你一大塊土地，興辦高收費所謂的「台商子弟學校」，教育部還每年撥款數千萬元補助，（但教的是共產黨紅色思想，還是台灣的民主自由人權思想呢？）把你們養得肥滋滋出油了，才有精神和閒功夫指著台灣總統鼻子駡「走狗」，其實，好像小學生吵架用語「罵人駡自己」，你等才是毫無武德的台灣敗類，以「總司令」之尊，甘為中共的走狗加乞丐吧！

既然口出狂言批判國家領導人，又強調是中國人，又何不包袱款一款回歸中國，快走不留，還打死不走，賴在台灣打著民主反民主？吹牛榮耀，卻做盡打擊軍民士氣的無恥勾當？還領高額台灣人民辛苦納稅人的血汗錢，過著神仙般的快樂生活，羞也不羞？

近年來叛將和軍中匪諜如雨後春筍，雖亡羊補牢有修正（訂）一些法律因應，但太多法官沆瀣一氣，檢察官求處重刑，法官卻判無罪。是明顯協助敵人「大外宣」打撃國人士氣，助長敵人威風的叛將叛校等人士，卻仍然發給高薪，一點辦法都沒有。總統府和行政院怎麼啦，還是「忍辱負重」嗎？國安團隊還是「無為而治」嗎？像陳廷寵這種胡説八道極其無恥的上將，和當匪諜卻無罪的退校，人民還要「爾祿爾俸」甘心養他們安老嗎？至少要立法剝奪豐厚月退俸，強制「遣返」中國「祖國」，不投之牢獄，已算是很客氣的了，留在這裏，真是重量級汙染，也是趾高氣昂的第五縱隊，世界有那個國家是養敵人，奉為上賓，還怕招待奉養不週，惹其生氣的？果如此，不待敵人侵略，此國必自毀長城，不戰而潰矣！