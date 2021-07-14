美國政府商務警告表明了中國政府仍在新疆進行的種族滅絕和反人類罪行以及與新疆相關供應鏈和投資有關係的美國商家和個人所面臨的日益升高的風險。示意圖／擷自公視新聞影片

美國國務院、財政部、商務部、國土安全部、貿易代表辦公室和勞工部7月13日聯名發布一項新的商務警告，提醒美國商家與個人警惕與涉及在中國新疆地區實施強迫勞動及其他侵權實體有供應鏈上往來而產生的聲譽、經濟和法律上的風險。

美國國務院、財政部、商務部和國土安全部去年7月首次就中國新疆地區嚴重的強迫勞動和侵權行為發布商務警告，提醒美國公司避免與涉案的中國實體發生供應鏈上的往來，以免給自己帶來聲譽、經濟和法律上的風險。

星期二發布的商務警告是對去年7月發布的商務警告的更新，而且聯名發布的聯邦政府機關又增添了美國貿易代表辦公室和勞工部。

一年前，美國首次推出針對新疆的商務警告時，華盛頓還只是認定中國政府在新疆嚴重侵犯人權和實施強迫勞動；而這次對這一商務警告做更新時，美國政府已經認定，中國政府在新疆犯下針對維吾爾族和其他少數民族的種族滅絕和反人類罪行。

新版的商務警告指出，中國政府繼續在新疆犯下針對維吾爾族人以及其他少數民族或少數宗教信仰團體的種族滅絕和反人類罪行。具體的反人類罪行包括監禁、折磨、強姦、強制絕育以及迫害。北京的迫害行為包括強迫勞動以及全面限制宗教或信仰自由、言論自由以及行動自由。

商務警告提醒美國可能與新疆地區運作、供應鏈以及勞工有潛在聯繫的投資者、諮詢人、勞工中介、學術機構以及研究服務提供者（統稱「商家和個人」）要高度警惕與在新疆地區侵犯人權，包括但不限於強迫勞工和侵入式監視，的實體或個人發生聯系給自己在聲譽、經濟和法律上帶來的重大風險。

商務警告強調，由於新疆在發生種族滅絕和反人類罪行的同時，還出現嚴重的、大規模的、由政府主導的強迫勞動和侵入式監視行為，美國商家和個人如果不退出與新疆相關的供應鏈、企業及/或投資，就很可能需要承擔違反美國法律的高風險。

商務警告指出，涉嫌違反的美國法律包含禁止強迫勞工法，包括明知強迫勞工還要從中受益或進口產品，違反出口管制法以及禁止進口強迫勞工或囚犯生產產品的法律。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期二就美國六個部委發布針對新疆的最新商務警告發表聲明，強調最新的商務警告表明了中國政府仍在新疆進行的種族滅絕和反人類罪行以及與新疆相關供應鏈和投資有關係的美國商家和個人所面臨的日益升高的風險。

布林肯表示，美國正在通過全政府的努力以及與私營企業、美國盟友和伙伴的協調來讓中國政府對其犯下的暴行和其他侵權行為承擔責任。