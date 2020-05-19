美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）蓬佩奧的聲明說，「美國強烈譴責將台灣排除於世界衛生大會。在全世界繼續與新型冠狀病毒疫情大流行苦鬥之際，我們需要多邊機構履行其聲明的宗旨，為所有的成員國服務，而不是在人們的生命安全問題上玩弄政治。 圖／美國國務院，資料照

在世界各國仍與新型冠狀病毒疫情苦鬥和世界衛生大會在日內瓦召開之際，美國國務卿蓬佩奧星期一（5月18日）發表聲明，強烈譴責世界衛生大會排除台灣。

蓬佩奧的聲明說，「美國強烈譴責將台灣排除於世界衛生大會。在全世界繼續與新型冠狀病毒疫情大流行苦鬥之際，我們需要多邊機構履行其聲明的宗旨，為所有的成員國服務，而不是在人們的生命安全問題上玩弄政治。

「沒有人可以否認台灣截至目前進行了全世界最成功的努力遏制了大流行的疫情，儘管台灣與疫情最初發源地中國武漢相距不遠。這不應當令人感到意外。像台灣這樣的透明、富有活力和創新的民主政體總是比專制威權政體做出更迅速和更有效的應對。

「世界衛生組織總幹事譚德塞擁有一切法律權力和先例在世界衛生大會活動中容納台灣。然而，他卻在中華人民共和國的壓力下選擇不邀請台灣。這位總幹事缺乏獨立性，使世界衛生大會無緣得到台灣廣受好評的有關大流行疾病的科學專門知識，並在全世界最需要它的時候進一步損害了世界衛生組織的公信力和有效性。」

蓬佩奧國務卿的聲明最後說：「中國試圖抹殺台灣聲音的惡意行動暴露了中國有關在控制疫情的問題上希望透明和國際合作的說法的空洞，並使中國和台灣之間的差異更加凸顯。台灣是國際社會的模範公民，而中國則繼續扣押不發有關新冠病毒及其起源的關鍵性重要信息，不准外界訪問其科學家和相關設施，在中國國內以及在中國的社交媒體上對有關疫情的討論施行限制，並四處魯莽地甩鍋。」