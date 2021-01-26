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每日國際焦點

美國參議院通過葉倫擔任財政部長。

澳洲宣布將耗資1億澳幣，發展新海軍武器，包括長程反艦飛彈、長程地對空飛彈、長程艦射對地飛彈、先進輕量魚雷、登陸戰能力。

葡萄牙中間偏右派總統雷貝洛·德索薩以61%選票順利連任，高於第一任的52%。

以色列總理納唐亞胡稱希望打電話給人民一一說服來打疫苗，竟遭Facebook以違反隱私權刪文並將發文機器人停權。

澳洲

宣布將耗資1億澳幣，發展新海軍武器，包括長程反艦飛彈、長程地對空飛彈、長程艦射對地飛彈、先進輕量魚雷、登陸戰能力。

中國

金錢攻勢滲透太平洋島國。庫克群島在向美日主導的亞洲開發銀行與近鄰紐西蘭貸款不成後，轉向亞投行貸款2000萬美元，庫克群島未來3年內還需貸款5074萬美元才能彌補預算赤字，目前外債高達1.532億美元，其中三分之一都來自中國。先前斐濟從一帶一路計劃取得5000萬美元；萬那杜從中國政府取得1200萬美元

山東棲霞金礦爆炸事件已確定10死，11獲救，尚有1失蹤。

北韓

叛逃南韓後當上國會議員的太救民表示，北韓駐科威特大使於2020年9月叛逃南韓。之前北韓義大利大使於2018年11月偕妻叛逃南韓。太救民原名太永浩，原為北韓駐英國大使館公使，2016年7月叛逃南韓，改名為太救民，之後選上國會議員。

印尼

拘留伊朗籍與巴拿馬籍油輪，以配合美國制裁，阻止伊朗石油出口。伊朗要求解釋。

印度

抗爭農民駕駛拖拉機前進首都。

尼泊爾

總理遭執政黨開除黨籍，但仍在職。

俄羅斯

總統普丁稱支持納瓦利內的抗爭違法。

歐盟稱只要俄羅斯釋放納瓦利內，可暫停制裁。

葡萄牙

中間偏右派總統雷貝洛·德索薩以61%選票順利連任，高於第一任的52%。

希臘

與土耳其恢復海域談判。

愛沙尼亞

中間偏右派的改革黨組閣，黨魁卡雅卡拉斯就任總理。

美國

參議院通過葉倫擔任財政部長。

墨西哥

總統確診COVID-19，症狀輕微。

以色列

總理納唐亞胡稱希望打電話給人民一一說服來打疫苗，竟遭Facebook以違反隱私權刪文並將發文機器人停權。

葉門

胡塞叛軍抗議美國川普政府將其列為恐怖組織。

烏干達

法院要求安全部隊釋放反對黨候選人Bobi Wine。

索馬利亞

中央軍與地方衝突造成11死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org