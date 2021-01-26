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每日國際焦點
美國參議院通過葉倫擔任財政部長。
澳洲宣布將耗資1億澳幣，發展新海軍武器，包括長程反艦飛彈、長程地對空飛彈、長程艦射對地飛彈、先進輕量魚雷、登陸戰能力。
葡萄牙中間偏右派總統雷貝洛·德索薩以61%選票順利連任，高於第一任的52%。
以色列總理納唐亞胡稱希望打電話給人民一一說服來打疫苗，竟遭Facebook以違反隱私權刪文並將發文機器人停權。
澳洲
宣布將耗資1億澳幣，發展新海軍武器，包括長程反艦飛彈、長程地對空飛彈、長程艦射對地飛彈、先進輕量魚雷、登陸戰能力。
中國
金錢攻勢滲透太平洋島國。庫克群島在向美日主導的亞洲開發銀行與近鄰紐西蘭貸款不成後，轉向亞投行貸款2000萬美元，庫克群島未來3年內還需貸款5074萬美元才能彌補預算赤字，目前外債高達1.532億美元，其中三分之一都來自中國。先前斐濟從一帶一路計劃取得5000萬美元；萬那杜從中國政府取得1200萬美元
山東棲霞金礦爆炸事件已確定10死，11獲救，尚有1失蹤。
北韓
叛逃南韓後當上國會議員的太救民表示，北韓駐科威特大使於2020年9月叛逃南韓。之前北韓義大利大使於2018年11月偕妻叛逃南韓。太救民原名太永浩，原為北韓駐英國大使館公使，2016年7月叛逃南韓，改名為太救民，之後選上國會議員。
印尼
拘留伊朗籍與巴拿馬籍油輪，以配合美國制裁，阻止伊朗石油出口。伊朗要求解釋。
印度
抗爭農民駕駛拖拉機前進首都。
尼泊爾
總理遭執政黨開除黨籍，但仍在職。
俄羅斯
總統普丁稱支持納瓦利內的抗爭違法。
歐盟稱只要俄羅斯釋放納瓦利內，可暫停制裁。
葡萄牙
中間偏右派總統雷貝洛·德索薩以61%選票順利連任，高於第一任的52%。
希臘
與土耳其恢復海域談判。
愛沙尼亞
中間偏右派的改革黨組閣，黨魁卡雅卡拉斯就任總理。
美國
參議院通過葉倫擔任財政部長。
墨西哥
總統確診COVID-19，症狀輕微。
以色列
總理納唐亞胡稱希望打電話給人民一一說服來打疫苗，竟遭Facebook以違反隱私權刪文並將發文機器人停權。
葉門
胡塞叛軍抗議美國川普政府將其列為恐怖組織。
烏干達
法院要求安全部隊釋放反對黨候選人Bobi Wine。
索馬利亞
中央軍與地方衝突造成11死。
福和會官方網頁：www.fratwn.org