3月12日開始，實施實名口罩2.0，健保App或健保卡插卡下單，免排隊，超商取貨，自付運費。此次武漢疫情，掀起數位經濟，台灣的網路社會成熟，也有助於疫情防治及若干疫情措施。

台灣資訊通訊科技，馳名世界，相關的產業及產品，領先全球，資訊科技人才濟濟，功不可沒。近年來除了資訊通訊系統工程人員培養，軟體及應用服務也欣欣向榮，人才輩出，尤其年輕世代。數位經濟在此次疫情擴散，更衍生不少發展機會。人與人之間的隔離，若干居家防疫工作，數位科技扮演重要角色。5G丶物聯網丶AI，未來資訊通訊科技及應用的領航者，在此次疫情擴散及防治，包括台灣在內，全球主要國家均充分發揮這些技術。

台灣健保卡在此次防疫發揮作用，人的流動，就診狀況，實名口罩的領取等。雖然資訊安全的風險，仍有部分國人不支持國民身分證數位化。早在2000年，政府即曾規劃身分證及健保卡是否合一，最後採取前者仍然紙本，後者數位。經過二十年資訊科技進步，未來兩者均數位化，是否合一，見仁見智。數位社會，每個人擁有不少數位支付工具，網路銀行丶購物丶交易丶區塊鏈丶虛擬貨幣等。在此次疫情肆虐，更凸顯數位社會及經濟特質。

疫情肆虐凸顯數位化角色

數位時代，形成的數位社會，網路安全丶數位落差，係倍受矚目的焦點。前者在科技丶法律丶全球合作之下，逐漸克服，當然仍有不少待努力改善課題。數位落差在年齡丶地區丶社會階層等，仍有明顯差異。政府透過教育丶針對偏遠地區丶特定族群的改善方案，彌補上述問題。科技進步及使用方式簡單，各種誘因吸引，台灣數位落差雖然依在，經過二十多年努力，進步很多。

數位社會有待商榷問題不勝枚舉，例如網路時代的傳播模式與往昔大相逕庭。網路傳播所呈現網路霸凌，假訊息不脛而走，網路購物等負面㢢端等。人的生活模式，心理壓力，人際關係，學習型態等，也是不可忽視的現象。台灣分别由不同部會負責數位科技丶數位學習丶數位經濟丶數位傳播丶數位政府等政策。總合的數位社會，國家發展委員會責無旁貸，肩負重任。針對數位社會的問題丶症候丶發展型態丶未來趨勢，提出前瞻性指引及因應對策。

行政院資訊通訊小組與科技會報，迄今仍是數位政策的發動及統合規劃者。台灣民間企業丶團體，資訊通訊科技丶人力豐沛，年輕世代更是如此。政府如何與民間部門合作，唐鳯即是最佳實例之一。彼此基本信任，被視為數位社會不可或缺的元素，政府及人民共同努力。台灣防疫工作受到國際肯定，長期累積的數位能力，有目共睹。未來如何因應數位時代，營造更好數位社會，政府有待用心思考。