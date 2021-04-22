作者認為，美日應直接明白宣示：美日安保條約適用台灣海峽，因為台灣海峽是日本的生命線。左：日本首相菅義偉，右：美國總統拜登。示意圖／擷自PBS News hour影片，民報合成

美日宜公開宣示美日安保條約適用台灣海峽，對中國的反分裂法予以明確回應，面對如同納粹的獨裁侵略者，綏靖主義只會引發獨裁者更大的野心，繼續軟土深掘，最後招致戰爭，如同邱吉爾在二次世界大戰之後所言，這原本是一場可以避免的戰爭；現在國際局勢雷同，中國政府對內高壓統治殘暴不仁，對外毫不掩飾其侵略意圖，在南海島礁建立軍事基地，中國早就踩在日本生命線上，要不是有美日安保條約保護，中國在南海島礁建立軍事基地，日本政府坐得住嗎？

國際社會特別是美國和日本政府宜更加積極主動回應中國與日俱增並且毫不掩飾的侵略野心，應該改採戰略清晰策略，明確劃上紅線以防範未然，明白表示如果中國侵略他國，就應該接受國際社會懲罰；面對中共霸權，道德勸說如同對牛彈琴，只是好心被雷親，亳無任何效果；幾十年來美國刻意扶持中國經濟，但中國恩將仇報，中國人是不會感謝美國人的，中國不但沒有出現如同戈巴契夫的歷史性人物，中國反而出現希特勒，一帶一路和中華民族的偉大復興等口號，怎麼聽都像希特勒所說的日耳曼民族的偉大榮光，和二次世界大戰日本軍國主義描繪的大東亞共榮圈願景。

台灣從來不是世界的中心，過去不是，現在不是，未來應該也不會是；但是，台灣現在是世界的焦點；俄羅斯侵略烏克蘭和中國侵略台灣是現在被評為最有可能爆發戰爭的兩個熱點；台灣對世界的影響力較大，所受到的關注超過烏克蘭是合情合理的。

台灣海峽是日本的生命線

第一：就地緣政治而言，台灣位居第一島鏈中心位置；面對中國肆無忌憚的威脅，台灣和日本唇亡齒寒；中國解放軍放肆地在台灣海峽中線與西南空域破壞先前默契，挑戰國際和平秩序，如果不明確制止中國，恐怕只會姑息養奸，中國食髓知味，得寸進尺，更加肆無忌憚。

第二：台灣的護國神山台積電和電子高科技產業護國群山在全球的電子供應鏈中扮演不可或缺的角色，短期之內不可被取代，至少華爾街股市一定動盪不安。

日前美國總統拜登與日本首相菅義偉在兩國峰會後發表聯合聲明，時隔五十二年再次提及台灣，雙方強調台灣海峽和平穩定的重要性，但仍然稍嫌不足，應直接明白宣示：美日安保條約適用台灣海峽，因為台灣海峽是日本的生命線。

美國跨黨派眾議員日前主動提出《台灣國際團結法案》，直接明確表示聯合國2758號決議案目的在解決中國代表權問題，並未處理台灣國際地位問題；這回可不是台灣獨派人士的一廂情願，但其內容幾乎和台灣獨派長期所提出的論點完全相同；在過往數十載美國聯中制俄的外交政策之下，台灣被默默的擺在一邊，現在國際局勢有利台灣，台灣不再是麻煩製造者，台灣是西太平洋永不沈沒的航空母艦。

台灣作為一個主權獨立的國家，不再只是客觀的事實描述，或是台灣獨派的主觀期待，現在由外國政府或國會主動提出，更顯台灣德不孤必有鄰。

台灣地位應該被國際確認，過去從來沒有這樣的歷史機遇，小英政府也應該果斷明確的站到自由民主正義這一方來；牢牢抓住歷史機遇，為台灣人民謀萬世太平。現在天下圍中態勢明顯，這是台灣千載難逢良機，犯錯最少的一方往往就是最後的贏家，審愼樂觀，步步為營，亦不宜過度保守。

武漢肺炎讓全世界真的死太多人了，中國出來混，總是要還的，世界各國人民私下對中國就是歧視和怨恨，新疆的維吾爾族集中營更是二十一世紀人類的集體恥辱，美日唯有強烈回應中國，不僅符合其國內人民期待，也才能避免未來可能發生的戰爭；美日宜公開宣示美日安保條約適用台灣海峽。



作者期待，小英政府應該果斷明確的站到自由民主正義這一方來；牢牢抓住歷史機遇，為台灣人民謀萬世太平。圖／擷自總統府flickr