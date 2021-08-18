拜登年初上任後，起動自阿富汗撤軍，塔利班組織的勢力快速發展，真短時間著佔領首都，建立新政權。對這種失敗，拜登推講：「阿富汗人無為自己而戰」。坦白講，嘿當然嘛是事實。

阿富汗政府真緊投降塔利班勢力，確實擾動台灣人對台灣前途的擔心，煩惱一旦之那共產黨綁匪侵入台灣，台灣管理當局嘛是會真緊投降。

美國白宮國安會印太事務協調官虔茂（Kurt Campbell），7月初6在「亞洲協會」（Asia Society）活動中提著，美國無支持台灣獨立。蔡英文的民進黨管理當局，趁機會跳出來合理化怹堅持《之那民國憲法》，將台灣綁在之那，背叛原生黨綱、背叛台灣民族目標的正當性。事實上，堅持假「之那民國」體制，著是出賣台灣人去討好之共綁匪和赤藍權貴，以不推動甚至破壞有利台灣獨立的環境，換取蔡英文集團收刮利益的時間，直到之共綁匪有夠氣力併吞台灣。

7月初2我特別撥工去拜訪華府兩間重視台美關係的智庫，問講：是按怎美國無支持台灣獨立？怹的回答真一致：因為阮在華府真濟人的認知是，您台灣人根本無想要為台灣獨立來戰，所以，美國當然祙講嘛無需要講，阮支持台灣獨立。

當政者應營造民族獨立的環境

續落閣問講：若台灣民族運動像波羅地海國家，像美國開國先賢，一步一步創造有利推動民族獨立的環境，美國咁會反對台灣人這種改變現狀的努力？怹的回答相當符合我長期對美國民族的瞭解：只要台灣民族主義者的領導人予美國政府有信心，予美國政府瞭解您的行動祙造成美國無法度應付的情勢，美國無可能反對台灣人開創有利推動台灣獨立的新環境。

有一寡為著支持蔡英文買辦集團繼續誤台灣的跤數，受著阿富汗情勢的衝擊，竟然放聲講：塔利班組織是阿富汗民族，呣是外來的侵略勢力，所以會當遐緊征服阿富汗。這寡跤數假做目睭予屎糊哩，肖想要強調之共綁匪是外來勢力，所以祙當像塔利班組織遐順利併吞台灣。

是，這寡支持買辦集團的歹跤數講的無呣對，外來侵略勢力攏會遭遇較強烈的反抗，親像日本在1895要佔領台灣，著遇著台灣人強烈的抵抗。總是，蔡英文買辦集團堅持維護《之那民國憲法》的外來支那體制，著是要笧法理上強迫咱台灣人做之那人，和之共綁匪仝民族。若按呢，之共綁匪根本著呣是外來勢力囉。

蔡英文在「論文門」黑白騙，伊的利益集團嘛攏隨哩黑白騙，台灣人若無趕緊將濫權掩蓋詐騙學位的蔡英文趕落台，咱會予這群騙仙仔集團害死！咱著勇敢向國際社會展現咱要追求台灣獨立的意志和行動，予國際社會無懷疑咱守護家園的決心和尊嚴。