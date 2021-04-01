國際局勢在「武漢肺炎」肆虐全球後，突然間轉變得異常波詭雲譎、甚且讓人會有時空倒流的弔詭錯覺！其中，最具體而微之徵兆即中美兩國，竟會在眾目睽睽之下不顧外交禮儀互槓！而歐盟也打破「天安門事件」三十二年之久的緘默，出人意表會悍然對北京嚴重示警！結果，導致中共不甘示弱，除由喉舌「潑婦罵街」之外，共青團也發動網軍群起抵制西方，拒買H&M等歐美國際名品！造成對方也相對還擊，於是相激相盪出美國駐帛琉大使爆出冷門「不請自來」台北，打破台美斷交四十一年來敏感禁忌；而「聯合國內五強」的英、法兩國也有跟進挺台跡象。

回顧這一波波的外交震撼，似可歸納緣自於中共外交部發言人華春瑩，居然在記者會上放話「美國及其『五眼聯盟』盟友⋯⋯擺出了一副要打群架的樣子？他們的嘴臉不禁讓人想起了當年(晚清)的八國聯軍」⋯⋯她提及的「五眼聯盟（Five Eyes）」即指美、英、加、澳和紐西蘭組成的「情報」互助聯盟！華春瑩指點其「搞錯了時代，身子進入二十一世紀第三個十年，對中國腦子還停留在十九世紀末的晚清⋯⋯顯然不瞭解中國放、不瞭解世界。現在中國已不是一百二十年前的中國、中國人民是惹不得的」！言談之間，儼然已擺出二十一世紀版「義和團」姿態？

身為「喉舌」的華春瑩所援引的「八國聯軍」及「庚子義和團」⋯⋯等名詞，如再以北大校長蔡元培過去曾針此論述「滿洲政府，自慈禧太后下，因仇視新法之故而仇視外人，遂有義和團之役，可謂頑固矣」。而中共的創黨大老李大釗亦曾在《東西文明根本之異點》一書中提醒「時至近日，吾人所當努力者⋯⋯斷不許以義和團的思想，欲以吾陳死寂滅之氣象腐化世界」；但是，自認是「毛澤東再世」的習近平似乎不以為然？讓外界認為中共縱容年輕人，好像想再「文革」一次？徒使距今已快時隔一甲子的紅衛兵心態依舊「無恥者的無恥、與愚昧者的愚昧，總是一次次刷新外人的認知底線。百多年以來，類似義和團的運動常常泛起，只是這民族不長記性」。

艾森豪訪台展現防衛決心

正因北京當局「不識時務」，遂讓華府果斷決定踩紅線派大使到台灣！而此一打破禁忌的大使倪約翰（John Hennessey-Niland）抵台時間，刻意選在美國「唯一在總統任內」造訪過台灣之艾森豪做過重大宣示同一日子。當時系由蔣介石先行發表「穩定軍心」談話，表示「一定為金馬而戰，決心戰至最後一人」，促使艾森豪接踵在同月30日那天斷然宣佈為「防範中共武力犯台，為了不損害『自由中國』的士氣、及斷絕他們的希望，華府決定協防金馬」！艾帥在宣佈此事前一年，在1954年剛打過「金門砲戰」，此被稱為首次「台海危機」，而後美方再進一步宣佈「協防金馬」決定，堪稱影響是至為深遠。

再回顧二戰「終戰」後，國軍自淮海兩大戰役到平津會戰全都吃了敗仗，折損一百五十餘萬大軍，蔣介石為此被迫宣告下野，造成解放軍勢如破竹襲捲大江南北、並由毛澤東正式宣告「建政」，此舉對中華民國極不利，蔣介石也在黨內集會上坦誠以告「中華民國已經亡黨亡國」矣；沒想到，因韓戰爆發後，華府派出第七艦隊巡戈台灣海峽協防，致國共形成「隔海分治」迄今。

事到如今，台美雖在1980年斷交後，兩國實質進展停擺；但新上任的拜登總統竟會同意指派大使訪台！不啻意味著白宮已自當年艾森豪「願為協防金馬而戰」的發言，現已是更上一層樓落實，徒讓中共憂心忡忡「八國聯軍」是否會再攻入北京？中共可真面臨「歷史重演」之輪迴！全球都在觀察～



美國總統拜登（右）同意指派大使訪台，不啻意味著白宮已自當年艾森豪（左）「願為協防金馬而戰」的發言，現已是更上一層樓落實。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

（本文轉載自綠色和平廣播電台）