美國國會共和黨聯邦參議員斯科特2022年1月24日在國會山召開記者會，呼籲各界在2022冬季奧運會期間關注中國人權侵犯問題。圖／擷自美國之音，李逸華拍攝

2022年北京冬季奧運會下週即將登場，中國政府持續面臨國際間對其在香港、新疆和西藏等地侵犯人權的指責與質疑。「當奧運會成為全世界的焦點時，這些人的故事也應該是世界的焦點，」美國共和黨議員說。

來自佛羅里達州共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）週一（1月24日）率領多位香港和新疆維吾爾人權活動人士在國會山召開記者會，要求各界持續關注中國的人權現狀。

「事實就是中共對西藏人、香港人和維吾爾穆斯林犯下可怕的人權侵犯；事實就是習總書記和中共在犯下種族滅絕和毀壞維吾爾人的家園；事實就是北京在繼續系統性地摧毀香港的民主，我2019年在香港親眼目睹了這一點，」斯科特在記者會上說。

曾在2019年9月香港爆發街頭示威運動期間造訪香港的斯科特參議員時常在國會為中國人權發聲。他在記者會上表示，「我的目標是這樣的，我們必須開始為人權挺身而出，現在這是一個機會，當奧運會成為全世界的中心焦點時，這些人的故事，他們所有人的故事也應該要是世界的中心焦點。」

斯科特呼籲，「讓我們永遠不要忘記是共產中國，為那些罪行洗白和開啟宣傳機器企圖讓世界忘卻這是一個多麼邪惡的帝國。」

斯科特還直接點名負責轉播奧運賽事的美國全國廣播公司（NBC），要求該機構在轉播北京冬奧期間加強報導揭露中國人權侵犯的情況。

不過，斯科特也直言表示，「悲哀的是我很懷疑他們會這麼做。」

美國國會對中國人權關注的壓力也連帶影響到美國全國廣播公司。眾議院能源與商業委員會共和黨領袖羅傑斯（Rep. Cathy McMorris Rodgers, R-WA）和委員會通訊和技術小組委員會共和黨領袖拉塔（Rep. Bob Latta, R-OH）週二致函負責轉播奧運賽事的美國全國廣播公司，列舉9大問題要求該機構說明中國共產黨和國際奧委會對其轉播賽程是否有任何影響力，同時要求NBC說明在轉播奧運賽事期間將如何報導中國的人權侵犯問題。

「考慮到中國審查和政府控制的歷史，以及國際奧委會將從NBC對奧運會賽事轉播中獲得經濟利益的事實，我們擔心中共可能對NBC在報導奧運方面的影響程度，」議員們在信中說。

美國全國廣播公司支付了77.5億美元購買奧運會到2032年的獨家轉播權，這筆交易占了國際奧委會大約40%的收入。與此同時，NBC再利用出售有關奧運會內容的廣告贊助賺取利潤，收入預估超過10億美元。

在寫給NBC環球首席執行官謝爾（Jeff Shell）和奧運會報導負責人曾克爾（Gary Zenkel）的信函中，議員們還要求NBC說明是否與中國共產黨有任何联結，以及如何確保NBC及其夥伴供應商的產品製造過程中沒有使用新疆強迫勞動。

「您是否認為中國共產黨曾私底下以任何形式影響或施壓國際奧委會，要求在北京舉辦2022年冬季奧運會？」議員們在信最後向NBC問道。

議員在信中要求NBC在2月7日前回覆他們的問題。

民主黨聯邦眾議員瓦克斯頓上週表示，她曾就如何在冬季奧運會期間加強對中國人權問題的報導與NBC進行會談。不過她稱，討論結果不甚理想。

瓦克斯頓說，NBC僅向她保證該機構大力支持人權，也勇於為人權發聲，但「他們清楚表示由於合同緣故，他們無法違反內容，也無法改變內容，因此能做的有限」。

國會兩黨議員同時對美國運動員在北京的人身安全問題深感擔憂。北京奧組委對外聯絡部副部長楊舒上週在中國駐美大使館舉辦的一場視頻記者會上警告說，參賽運動員的言行如果有違奧運精神或中國法規或將受到懲處。

「我無法形容我對即將在北京參加比賽的運動員們感到多麼擔心。看看共產中國是如何禁止彭帥發聲和讓她失踪的，噤聲和失踪，這是令人害怕的，」 斯科特說。「我已經敦促國際奧委會和拜登政府採取一切可能的措施保障美國人的安全，但很不幸的是我們沒有聽到任何消息告訴我們他們會做些什麼。」

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖也曾在去年底致函全國廣播公司主管，敦促NBC轉播這場在「種族滅絕」中舉行的冬奧會時報導中國政府在新疆侵犯人權、在香港壓制民主等作為。

美國全國廣播公司NBC上週三宣布，由於全球疫情加重和中國對待檢測陽性所持的嚴厲政策，NBC將不派出主持和播報團隊前往北京報導冬奧會。這是該公司第二次不派播報團隊到奧運會主辦城市，而是在美國康涅狄格州斯坦福德市的NBC體育總部完成大部分報導。

去年7月東京奧運會期間，NBC大部分播報都是在美國本土進行報導，只派出報導團隊赴東京報導了田徑、游泳和體操等少數大型運動項目。