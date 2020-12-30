「全國80萬公頃農地2021還農民乾淨的土壤」！行政院環境保護署「土壞及地下水污染整治基金管理會」(簡稱土基會) 王禎組長說：全國農地80萬公頃農地都已完成調查，預定明年2021會全部處理完成，把乾淨的土壤還給農民…….

此外，未循水路也就是未耕作的的旱地，其汙染則需要和地方政府合作調查才能發現是否有偷埋，「有心人士」要偷埋較難發現與處理，需要進一步挖掘、採樣分析。

近年來土壤及地下水污染事件頻傳，尤其南部地區常發現農地遭不肖人士挖坑掩埋垃圾甚或有毒廢棄物。為保護農地，《微微笑廣播網》丁榮專訪行政院環境保護署「土壞及地下水污染整治基金管理會」(簡稱土基會) 王禎組長與談了解政府如何因應與採取的措施，

眾所皆知農田受汙染會導致許多不良影響，惟遇到土壤與地下水遭「有心人士」汙染如何舉報?又如何提早因應防範呢?王禎在與談中強調，可不要以為事不關己，台灣80萬公頃農地，需要大家一起來共同關心。

主持人丁榮說：農地照理如僅是農作，農民不會自己汙染，毒害自己農作物，農地被汙染一定是「有心人士」或鄰近或如工廠排放汙水…

王禎呼應主持人說法「農地本不該會汙染」，被汙染一定有原因而導致。主要兩種情況，一是鄰近工廠排放廢水處理不當，而循農田水路圳溝排放導致。他進一步指出，就算工廠原本廢水排放處理本有符合標準，但因經年累月排放也會有所問題，進而影響土壤品質的可能；其次，如主持人所說，「有心人士」違法所為。因見該農地未種植而租用農地，在農民未察覺下「偷埋」，這都會造成土壤汙染。

※如何盡早發現農地被汙染而能有所防範因應?

王禎分析指出，若循水路而來的汙染，會有跡可循，如發現水的顏色或有異味，就要打1999專線向地方縣市舉報，關於土壤與地下水汙染問題，地方一獲訊，環保署土基會也會立即知道，盡而採取後續行動。惟要確定是否有遭受汙染，還需要有正式的採樣調查。

另如「有心人士」剛開始一定會挖坑，違法者挖坑「賣土」先賺一筆，再「偷埋廢棄物」再賺一筆。為此，還是要拜託鄉親朋友，農民除關心自己的農田外，也要注意鄰近農田若平時未耕作，卻突然有卡車往返施工狀況，就要有所警覺…

主持人丁榮問：農民有專業較能發覺是否農田有異樣，但一般人如何發現遭汙染?

王禎以其實務有感認為當前一般人警覺性也很高。他說：「如發現水路上浮限七彩的油，日頭照射有反光，這都少都有些問題，另如土壤如有被偷埋，其色澤也會不一樣」。所以，看的到，摸的到，或聞的到異味，咱就要先去了解，近而去發現問題..

王禎並說，很多農民獲因為左鄰右舍鄰居關係或採事不關己，但要提醒的是農地若遭汙染會擴散，也會波及自己農地。

主持人丁榮問：農民檢舉會遭「有心人士」修理否?

王禎並說，很多農民獲因為左鄰右舍鄰居關係或採事不關己，但要提醒的是農地若遭汙染會擴散，也會波及自己農地。

要確定是否有遭受汙染，還需要有正式的採樣調查

王禎：民眾打1999專線轉地方有關單位，關於土壤與地下水汙染問題，地方依獲訊，他們會立即知道….一般會先了解汙染是否循水路而來，若非循水路，就挖掘了解是否遭偷埋，然後調多年空照圖比較變化，進行後續調查。

※當前常見農地買賣或租用種植，又如何了解農地有否遭汙染?

王禎指方政府登記會看的到，民眾也可向環保署查詢，公告資料都公開，民眾都能查詢的到。

尤值一提的是，王禎以其多年來進行土壤調查常件一種情形，土壤有問題，但種植出來是否有問題的事件為例，他說：「為了怕大家擔憂，我們就把上面作物都處理掉，免的流出讓人民吃到。引發擔憂。並會給農民補償。」

※如何避免買賣到有問題的農地?

王禎說：政府當前也正在擬定契約的範本，要把買賣農地相關寫的清楚，釐清責任。一如當前買賣土地房地，避免買到有問題的農地。

惟工廠如設在農地，常涉及經濟部內政部…，惟農委會明年開始工廠排放水路也禁止。以後須專管排放，不可排放在農民水路，以免影響農地。所以不論是否工業專區，只要排放在農地水路，就可檢舉防範。

他提醒說，不要以為事不關己，事情久了會影響自己變成自的事。環保人員有限，需要大家一起關心自己的土地。把有問題的「事情」通知環保單位，以進行後續調查，若有違法就要處理。

主持人丁榮說：這就是民眾要和政府配合的所在。民眾的眼睛比較多

「環保不是要找麻煩，而是要幫忙大家，讓環境更好」！台灣80萬公頃農地，需要大家一起共同關心自己的土地。王禎有感的說：過去針對汙染因應防範常是辦些會議，他感謝微微笑廣播網協助，透過電台放送讓民眾知到當前政府與民間如何因應防範，共同關心自己的土地。台灣80萬公頃農地，需要大家一起共同關心自己的土地。他強調，不管農地或工業區土地，只要有問題，歡迎民眾通報直接打1999，這是全國攏聯通的，政府也會保護檢舉人。