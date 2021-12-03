作者指出，麥克阿瑟在檀香山會議中提出美國有優先解救菲律賓人民道義責任，堅持先取菲律賓，終於在1944年10月20日，麥克阿瑟登陸雷伊泰島、實現1942年回到菲律賓的承諾，這張麥克阿瑟與幕僚涉水登陸的照片之後被建為雕像，置於麥克阿瑟登陸紀念國家公園。圖／擷自維基百科，公有領域

日前我在《民報》網站發表〈 不容忽略的檀香山會議 〉一文，指出對台灣地位產生最深遠影響重大會議，不是國人熟知的開羅會議或舊金山和會，而是1944年7月的檀香山會議。

一如該文分析，這一由羅斯福總統召集的軍事重大決策會議，其最後決定放棄攻取台灣，讓台灣免於遭受美軍登陸作戰必然造成的平民傷亡，但也讓台灣因而失去從此擺脫外來統治的難逢良機。若就此而論，這一會議對台灣前途影響之深之鉅，實遠超過上述兩大會議。

但我在上述文中，未能對這場會議的緣起，過程和結論，作一較詳盡介紹，確很有過於簡略，語焉不詳之嫌，所以再撰本文作一補充，以供對台灣歷史以及太平洋戰史有興趣人士參考。

事緣太平洋戰爭爆發，美國於承受一連串挫敗後站穩腳步，開始準備戰略大反攻，所擬計畫是分自澳洲和中太平洋發動攻勢，作為對日作戰第一階段行動。

當時美國即在這一構想下，成立西南太平洋以及中太平洋兩戰區。前者以麥克阿瑟為總司令，任務是登陸新幾內亞並向西推進征服全島。後者是以尼米茲海軍上將為總司令，任務為突破日軍第一島鏈後也向西推進而逼向菲律賓。

但上述第一階段作業完成後，次一日目標應是菲律賓或台灣，美國海軍和陸軍卻有不同觀點，而此亦即檀香山會議之緣起。

依據海軍意見，日本乃是海洋島國，擊敗日本即應以海軍為主力，所以第二階段作戰，也應是仿效功克中太平洋島嶼前例，由尼米茲轄下陸戰隊攻取台灣，再以強大海空武力指向琉球而進逼日本領土，所以實在無須在菲律賓各島和日軍纏鬥，徒增美國子弟傷亡。

上述這一戰略構想，即是以海軍參謀金氏上將以次，海軍高層所持立場。中太平洋戰區總司令尼米茲自然也是其支持者，也是金氏上將的戰區代表。

然而美國陸軍卻另有考量，而傾向於捨台灣取菲律賓，其關鍵性人物即是西南太平洋戰區總司令麥克阿瑟。

麥帥所持純軍事理由，是如果跳過菲律賓直取台灣，進攻艦隊船團必將遭受菲島日本強大海空軍牽制台灣，暴露於極大危險，所以直接攻取台灣實不可行。

此外，他也舉出一項或許更有力政治性論據，是即美國有優先解救菲律賓人民道義責任，理由是當初戰爭爆發，美國基於歐洲優先政策，不肯全力馳援，以致菲島因而淪陷，是形同背棄菲律賓人民，而今若又棄菲島取台灣，即是第二次背棄菲民，也是美國人民所不能忍受。

攻取台灣或菲律賓，美國海陸兩軍種雖各有冠冕堂皇主張，也各有不便明說理由。

就海軍而言，若是採用台灣政策，其後的對日作戰，即也將由海軍主導包辦，陸軍則在完成佔領新幾內亞之後，再不能有大作為，而形同被邊緣化，自茲而後一切光輝均屬海軍。所以海軍力主攻取台灣，自也有其本位主義盤算。

反之若是採用菲律賓決策，則陸軍既已佔領新幾內亞全島，再跨前一步進取菲島自是順理成章，麥帥本人堅持先取菲律賓，也有其不便明說考量。

海陸兩軍各執己見，而先取台灣或菲律賓已必須作一決定。所以羅斯福已決定親赴檀香山召開軍事會議，當面聽取麥帥、尼米茲兩總司令深入討論而後做一裁示。

羅總統所做最後裁決，也正如我在上一篇投書所述，對台灣地位產生最深遠影響。

假定當時是決定跳過菲律賓攻取台灣，則終戰時美國即無需要委請國民黨政府派員來受降接管，也即不會出現其後的佔據統治。台灣人民也很可能於1940年代中晚期，在美國允許甚至鼓勵之下，選擇自行決定自家前途，建立起新而獨立國家，今天也不致仍以不自然不正常狀態，窩窩囊囊生存於國際社會，言之何其可慨？



1944年7月夏威夷會議上的羅斯福（左2）、尼米茲（右1）和麥克阿瑟（左1）。圖／擷自維基百科，公有領域