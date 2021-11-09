作者指出，當年林志昇（看板圖中左）利用真濟台灣人對英語無熟，任意解釋《舊金山和約》和相關國際法，並且創造一個美國政府組織根本不存在的所謂「繼續佔領台灣的軍政府」。示意圖為台灣民政府位於新北市板橋區，擷自維基百科，公有領域

大概在兩冬前，有一位過去聽過伊的名，總是完全無熟識的台灣人律師，曾經來台灣民族同盟辦公室尋我，伊講是人介紹伊來，希望和我談美國對支那和台灣的立場，以及美國國內法的相關問題。為著按呢，我特別嘛邀請在美國聯邦法院有執業律師執照的陳律師，做伙來和伊見面。

伊第一個問題著問阮：咁知美國有「Our One China Policy」（阮的一支政策）？陳律師和我攏有一點仔感覺奇怪，著要將伊的問題弄請楚：你是講美國的「One China Policy」（一支政策）嗎？「呣是，我是問美國的『Our One China Policy』，您呣知嗎？無聽過嗎？」伊按呢應。陳律師和我是目頭結結，阿好笑阿好氣。

當場，阮有客氣向彼位台灣律師解釋，彼字「Our」呣是美國「一支政策」名稱的一部分，嘿是講話的美國官員，在表達彼個政策是「美國所制定和遵守的」。當然，嘛向伊解釋美國的「一支政策」和支共綁匪的「一支原則」無仝的所在。

本來，阮叫是嘿只是一個對英語無熟的台灣人，對英語字句的誤解。真拄好，前幾日和一位在華府的好朋友談論，蔡英文對台灣民族運動所造成的破壞和危機，以及台美人應該按怎爭取美國社會支持台灣民族獨立運動，其中我提起這個「Our One China Policy」的笑話。完全無想著，隔日接著一篇北加州BATA電子郵件群組周先生發出的郵件，內容著是在宣傳美國的「Our One China Policy」。

夭壽，2冬前彼位台灣律師問的「Our One China Policy」，顯然呣是咁哪一個個人自己發明的，因為這兩個人照我所瞭解是互相有聯繫的。這位BATA的朋友是有公開承認我對彼字「Our」的解釋是對的，總是表示伊較愛台美人學美國官員講：Our One China Policy。

胡亂解釋國際法徒曾紛擾

若台美人要講「Our One China Policy」，我無意見。不過，群組內底的台灣人著呣通誤解，叫是美國真正有另外一個號做「Our One China Policy」的支那政策，四界黑白講，困擾台灣社會。

當年林志昇著是利用真濟台灣人對英語無熟，在台灣社會黑白解釋《舊金山和約》和其他相關國際法，並且創造一個美國政府組織根本無存在的所謂「繼續佔領台灣的軍政府」。一時陣，台灣產生全世界上濟無國際法背景，閣英文無外識的「國際法專家」，黑白創造台灣地位，亂講台灣是美國的佔領地、託管地等等，甚至講日本無放棄台灣的主權。最近，嘛流行黑白解釋《台灣關係法》，肖想自己免流血流汗，美國著會保護咱。

台灣人遐好騙，祙過得蔡英文輸人呣輸陣，利用一般台灣人英語無外熟，尤其閣對博士學位和博士論文學術性質無真瞭解，利用總統職位濫權在台灣社會硬拗硬騙，呣承認自己無影有博士學位。蔡英文為著阻擋「論文門」騙局被掀開，甚至惡質引用，無寡久前失去澳洲採購潛水艦計畫的法國，其國防部資助的戰略研究所，為著討好蔡英文，引用過去和蔡英文的「小英基金會」相關人士，所編造的「抹紅」慣例，轉內銷台灣社會，企圖扭曲台灣人追究「論文門」騙局的正當動機。

我完全無意思要笑彼位台灣律師和這位BATA的周先生。總是，這個「Our One China Policy」的再出現，予我想著濟濟無必要的浪費社會資源。所以，寫出來與大家做參考，勸大家對台灣媒體所引用的外文報導，或是在公共媒體的貼文，著特別小心，若有必要著去向較有信用度的人求證。按呢講實在是咱台灣的不幸，台灣社會的「誠實」和「尊嚴」價值，已經被蔡英文詐騙集團，嚴重破壞傷害到悽慘落魄囉！