美國國務卿布林肯星期一（8月9日）參觀馬里蘭大學的先進製造實驗室（Advanced Fabrication Lab），發表題為《國內振興作為外交政策優先選項》的演講時指出，投資美國國內基礎設施將保持和增強美國的全球競爭力與影響力，讓美國從實力地位開展外交，並且能夠有效駁斥中俄等國政府所謂的「美國衰退論」。

他在演講中說，國內振興與美國的全球實力緊密相連。他說：「我們在增強我們全球地位和影響力方面所能做的，沒有什麼是比國內振興更能實現的了，尤其是在勞動力實力、經濟活力、為民眾提供的機會質量、基礎設施韌性和創新力量方面。」

中國基建投入是美國的三倍

他表示，美國還是世界上最強大的國家和經濟體，但是美國還可以做得更好，尤其是在一些領域，美國已經在被中國等對手追趕甚至趕超。他提到，中國每年在基礎設施上的投入是美國的三倍，美國的基礎設施質量現狀在世界上只排到第13位；美國科研支出佔GDP的比例曾經位居世界之首，如今跌到了第九位，而中國則是從第八位躍居到第二位。

他說：「這很重要，因為如果這些趨勢繼續，我們的競爭力在一個競爭更加激烈的世界裡將會降低。我們的外交影響和推進美國人利益和價值觀的能力將受挫。民主模式及生活方式將更難以抵禦威權政府的激烈挑戰。」

布林肯說，中國和俄羅斯等國政府正在公開和非公開場合宣稱美國正在衰弱，讓其他國家在威權和民主世界之間做出未來命運的選擇。

他說：「如果美國立即在國內振興上進行重大投入，沒有什麼比這能更快終結那種認為美國最輝煌時代已經過去的詭辯了。當你親眼看到一個國家變得更強、更有效率、更團結時，就很難去說這個國家正在衰退。」

他提到，在今年3月與中國官員的阿拉斯加會談中，美方討論的第一個話題就是美國取得的國內成就，包括強勁的經濟復甦和應對新冠疫情的大規模全國計劃。他說：「我們要讓他們知道，我們在經歷這場大流行病後將變得更強，將能更好地團結世界上的朋友和夥伴，站出來反對中國咄咄逼人的行為、虐待和脅迫。」

振興美國國內也是在捍衛民主

布林肯說，當美國做出這些基礎設施投資時，世界其他國家將會更加相信，美國回來了。

布林肯還說，國內振興也是捍衛民主，通過這些投資，美國可以更好地駁斥威權政府所宣傳的所謂美國製度兩極化和癱瘓、威權更能滿足人民需求的謊言。他說：「我們可以像世界展示，民主國家能夠把難做的事情做成，能夠在不拘押異議人士、不腐敗橫行或不侵犯人們根本自由自由的情況下做成這些事。」

布林肯通過將內政與外交政策擔憂聯繫起來，來解釋美國為什麼要投資基礎設施。

美國智庫蘭德公司高級研究員何天睦對美國之音說：「正如國務卿所指出的，大規模的基礎設施升級對保持美國的國際地位是必要的。這顯示出，美國無法再將這種優勢認為是理所當然的了，必須要更努力以便在與中國的競爭中勝出。」

國會接近達成5500億美元基建法案

在布林肯發表上述講話之際，美國國會參議會正在接近達成一項拜登總統所說的要與中國競爭的基礎設施建設法案。這項法案將為美國日益老化的基礎設施更新和興建提供5500億美元。

華盛頓智庫企業研究所高級研究員扎克·庫珀（Zack Cooper）對美國之音說：「拜登政府明顯試圖利用中國來為基建法案提供理由，我確實認為這在國會贏得了一些認同。的確，對抗中國宣傳的最好手段是展示出充分運作的民主制度為民眾帶來成果。」

布林肯在演講中將內政與外交緊密聯繫起來，也與拜登政府目前採取的外交政策一致。拜登總統也曾表示，美國將從實力地位展開競爭，通過把國內建設好和團結盟友來保持和增強海外影響力。

最近幾個星期來，美國多位高級官員訪問東南亞，副總統哈里斯也計劃於8月下旬訪問新加坡和越南。布林肯上個星期出席東盟部長視頻會議說，美國將東南亞國家視為「自由與開放印太」的核心，並承諾美國會深化地區聯繫，並且在新冠疫情和氣候變化等問題上開展合作。

不過庫珀認為，拜登政府目前的策略可能還不足以吸引盟友和夥伴。他認為，貿易是美國亞洲戰略的關鍵組成部分。

他說：「沒有貿易戰略，行政當局在印太將陷於空檔。那個地區希望看到美國不僅投資自身，而且在那個地區投資。」