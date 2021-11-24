由聯合國任命的獨立人權專家們11月22日（週一）敦促中國政府立即釋放目前生命堪憂的中國公民記者張展。圖／擷自無國界記者網站

由聯合國任命的獨立人權專家們11月22日（週一）敦促中國當局出於人道主義考慮立即釋放被監禁的公民記者、人權衛士張展。

在呼籲中國政府立即和無條件地釋放張展並向她提供醫療之前，被稱為聯合國人權特別報告員的這些人權專家們在一份聯合聲明中強調：「中國當局不迅速有效地採取行動可能會給張展帶來致命的後果。」

2019年底中國武漢爆發新冠病毒疫情，張展於2020年2月作為公民記者進入武漢進行實地報導。她通過油管（YouTube）、微信（WeChat）和推特（Twitter）向外界發出了大量有關武漢疫情的視頻報導，報導了武漢街頭和醫院的情況，以及感染病毒者的家人受到騷擾等各種問題。這些報導在社媒上得到了廣泛分享，成為當時反映武漢疫情的主要獨立信息來源之一。

張展在2020年5月被當局抓捕後，連續幾個月沒有消息，當局也沒有任何解釋。她展開絕食抗議，卻被強行灌食。目前，外界仍極其擔憂張展可能繼續遭受酷刑和虐待。

現年38歲的張展畢業於西南財經大學金融碩士專業，曾是一名律師，但因參加維權活動被註銷律師執照。2020年12月上海浦東法院以「尋釁滋事罪」判處她4年徒刑，張展成為中國因報導武漢疫情而被判刑的首例。其他幾位報導武漢疫情的公民記者不是被當局至今消失，就是被長期管控無法與外界接觸，出來後被迫極為低調。目前，張展被關押在上海。

自去年5月以來，張展持續絕食抗議長達一年半，雖然獄方強迫鼻管灌食，但身高1米77的她近期的體重掉到40公斤以下，「健康遭受了不可逆轉的損害」。

張展的家人近期擔憂她有生命危險，希望當局能核准她保外就醫。醫生警告說，張展情況若持續惡化，「有可能死去」。近日，張展的媽媽探視回來後則說，張展「現在的情況更糟糕」。

聯合國人權專家在聯合聲明中說，「張展和其他一些公民記者因報導武漢爆發的2019新冠疾病疫情而被捕和拘留，這事關重大公共利益，令人深感不安。」

「它不僅代表當局審查公共利益信息的努力，而且是一種令人擔憂的報復措施，旨在懲罰那些試圖繞過審查制度以共享信息以維護公共健康的人，」專家們說。

聯合國人權專家們強調：「只要張展被拘留，中國當局就有照顧她的義務，而未能提供足夠的醫療服務與這一義務背道而馳。」

這些獨立的人權專家表示，他們正在就張展的狀況與中國當局進行聯繫。

最近一兩個月，包括美國政府在內的一些國家的政府以及數十個國際人權組織多次呼籲中國當局立即釋放張展。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在11月8日舉行的記者會上對張展的處境深表關切。他說：「美國對中華人民共和國公民記者張展女士的健康狀況惡化深表關切。根據多篇援引其親屬的報導，張女士已瀕臨死亡。美國和其他外交使團一再對她被任意拘留和在拘留期間受到的虐待表示嚴重關切。我們再次呼籲中華人民共和國立即無條件釋放她，並呼籲北京尊重新聞自由和人民自由表達意見的權利。」

同一天，全球維護新聞自由的人權團體無國界記者提名張展獲得新聞自由獎，以表彰她的勇氣，並彰顯她目前在監獄中的危險境況。

無國界記者組織還在11月3日發出緊急聲明，要求中國政府立即釋放目前生命堪憂的張展，並呼籲全世界的民主國家政府以實際行動，向中國政府施壓。無國界記者組織表示，如果張展繼續被監禁，她將面臨死亡。

人權觀察也在11月4日發表聲明，要求立即允許張展獲得適當醫療照護及家屬會見，要求中國當局應立即無條件釋放張展。人權觀察還敦促各國政府應呼籲立即釋放張展，以免令人憂懼的情況最終釀成悲劇。

包括無國界記者、國際特赦等在內的45個非政府組織，於9月17日聯名致信中國國家主席習近平，要求釋放張展。