曾受邀赴美國與小布希前總統交流座談的「杉之秀SPA芳療護理」教育總監AMY在民報之聲獨家與談分享「精油故事」。她說：精油是自然界給我們天然的芳香藥草。甚至在心靈層面也有一個很強大的安撫作用，所以它還有另一個名字就是「母親的藥草」。(圖/陳俊廷)

「精油」其本質就是植物，從天然草本植物提煉萃取而成，早從原古時期就開始有精油芳香運用的各種方式。話說「精油」堪稱是「大地的禮物」。惟「香香的」就等於是精油嗎?那可不！精油也有分單方或複方，要如何挑選？甚至有哪些注意事項，這可是一門學問。

曾受邀赴美國與小布希前總統交流座談的「杉之秀SPA芳療護理」教育總監AMY在民報之聲獨家與談分享「精油故事」。她說：精油是自然界給我們天然的芳香藥草。甚至在心靈層面也有一個很強大的安撫作用，所以如薰衣草精油它還有另一個名字就是「母親的藥草」。

此外，全世界不同國家針對芳香療法，有不同的文化以及不同的發展跟使用層面。各種天然萃取的精油的作用也常見在很多的研究論文與期刊發表。

原古時期比如原始人用磚木取火，或利用簡單的草藥，受傷就敷在傷口；隨後文明進步西方世界慢慢開始將香料運用在生活，就像當前常見食物上吃到的香料有黑胡椒或是像甜茴香，或是在滷味裡面常使用的八角味道或是蘿勒…等等這些芳香植物其實都已廣泛運用在我們食材。

近代因科技越來越發達，所以運用蒸餾法或是溶劑、二氧化碳…等萃取法，更進一步的把精油的植物分子提煉的更純粹、更細緻、分子更小。比如在芳療的按摩或如當前盛行的擴香儀、擴香儀水氧機等運用均更讓精油有助於人體吸收菁華。

「精油」應用在現代生活五花八門，百貨公司甚至坊間市場也常見精油販售，惟精油如何分辨真假與其作用，入門新手又如何挑選？另如如何安全的使用精油酒精瓶、睡前乳液與冷氣出風口、風扇等注意事項與擴香儀、擴香儀水氧機差別，尤其.孕婦小孩注意事項為何?具英國孕產嬰教育及認證的Amy也在電台節目共30分鐘分享解說。Amy說「精油的故事」將在24日(日)高雄民生電台FM89.7民報之聲午12點〜2點的後段播出預錄的聲檔，為響海內外讀者今並在民報播出4分鐘影音預告，惟因應閱聽大眾要求，來不及或無法收聽電台廣播的閱聽大眾，今並連同4分鐘影音預告同步PO出30分鐘訪談完整逐字稿。

《逐字稿》

哈囉~各位聽眾朋友大家好

我是杉之秀教育總監Amy

很高興又跟大家在空中相會

我們上次俊廷大哥就是有分享我們一些相關的專業

今天很開心又能跟大家分享更多精油的了解跟知識

那我們出去要選購精油的話 我要怎麼去做挑選?

等一下會跟大家做一系列的分享

首先，關於這個精油我們要先開始了解精油是從怎麼出現的

其實這個精油對我們台灣來講好像是最近的東西

但其實他已經從原古時期就開始有這個精油芳香運用的方式

比如說以前的原始人他們會用磚木取火，或利用一些簡單的草藥，可能受傷了就用草藥，然後去敷在傷口上面

那到了西方世界之後，就慢慢的開始有香料的運用，就像我們食物上吃到的香料有黑胡椒或是像甜茴香或是在滷味裡面償使用的八角味道或是蘿勒

這些其實都運用在我們食材裡面，它也算是芳香植物的一種

到了近期因為科技越來越發達所以開始有了這個蒸餾法的方式或是指溶劑或是二氧化碳的萃取法

那更進一步的把精油的植物的分子提煉的更純粹、更細緻、分子更小，讓它可以吸收到我們人體每一個地方

所以精油呢其實也是大地的禮物

就是說這個自然界給我們這個一個天然的一個芳香的藥草

那在這個不同的國家呢精油的運油非常的廣泛

像是在英國他們的話他們就會把芳香精油可能推廣到按摩、美容保養、美容按摩的層面

那另外在德國的發展，他們會針對像精油的分子還有在塔羅牌在這一塊領域非常的成熟

那其實在我們華人來說中醫也是運用這個植物草藥的也算是芳香療法的一種

利用植物天然的草藥然後去做各個疾病的治療及症兆的舒緩

這個跟大家分享一下，其實全世界不同國家針對芳香療法，有不同的文化以及不同的發展跟使用層面

那我們再進行到說我今天到底要怎麼選精油呢?

這個可能是大家很多疑問的地方

精油在市面上面有零零種種的，要怎麼挑選才對呢?

在用的時候覺得它香香的就等於是精油嗎?

或是精油它到底有分單方或複方，這些到底是甚麼，我怎麼都不了解?

那首先我們先從精油的本身來說明

那精油它其實就是植物

假如說我們在市面上看到的單方精油，那它這個裡面只純粹單一的一種植物，比如說檸檬精油或是薰衣草精油或是茶樹精油它裡面只有單一成分

那我們再來講到複方精油，顧名思義就是它裡面會有2-3種甚至到6-7種，不同的單方下去組合而成的

那它也是一種配方

比如說我今天比較針對痘痘、針對保濕那我裡面有可能添加了茶樹，又再添加了玫瑰、薰衣草那這個複方精油呢它就會變成一個抗痘保濕又舒緩的理療精油

那上面講的是單方跟複方，那還有一種呢就是有加入基底油

那基底油主要是可以幫助我們來做大面積的按摩，基底油又有幾種分別為甜杏仁油、荷荷芭油、葡萄籽油等等 它的話就是添加在單方的植物精油裡面，那我們就可以用來大面積的按摩

那如果說我今天是一個新手，我要挑精油該怎麼挑呢?

首先我們有幾個地方可以先去做判斷

第一個我們從它的瓶身 瓶身的話一定是要玻璃瓶而且要深色

深色的話就像深咖啡色或是深藍色甚至到紫金瓶 我們有這三種可以去挑選

那最主要的話是因為玻璃瓶可以有效地阻擋紫外線

所以我們不建議第一個就從瓶身瓶器下面去做判斷

那如果是用塑膠瓶的話因為單方精油它的濃縮度很高

所以如果用塑膠瓶裝它會很容易會變質 所以我們第一個可以從瓶身作判斷

第二個我們可以從上面的標籤去看有沒有拉丁學名那它的產地是從哪裡

甚至有的上面也有百分之百的萃取

還是說它是還有其他的成分在可能沒有到百分之百

我們第二個可以從標籤上面去看

再來第三個呢就是可以滴在我們衛生紙上面去香嗅一下

如果說今天聞到這個味道可能會造成你頭暈、噁心、想吐

裡面有可能會有一些化學的成分比如說香精類的東西

再來最後一種呢我們可以滴在手臂的內側去測試一下

因為我們手臂內側的皮膚是最細緻的滴上去之後 可以去測試自己的身體會不會過敏、發熱、紅腫的現象甚至感覺有沒有刺刺的

但是刺刺的有時候也是要看精油的不同的品項

主要是看有沒有紅腫熱痛的狀況出現

所以我們可以經由這四個方向去做一個簡單的判斷

那如果說真的還不知道怎麼挑選的話 也可以詢問專業的芳療師 那我們也有提供這些免費專業資訊也可以提供給各位聽眾們

那很多朋友呢會問說

精油是不是只有香香的?可以拿來適用環境氣味的改變是不是只有這些功效?

那我其實要跟大家分享精油的療效性是非常的高，因為他是天然的植物下去做萃取

比如說像薰衣草 薰衣草在很多的研究論文甚至期刊上面就有針對鎮定、舒緩、以及肌肉抽筋、那還有傷口的癒合 它有很大的功效

甚至在心靈層面上面也有一個很強大的安撫作用所以它還有另一個名字就是「母親的藥草」

聞到這個味道會讓你想到媽媽溫暖的懷抱、非常的溫馨、也會覺得很安心

再來像檸檬精油，我們知道檸檬就像是檸檬汁它有排水跟美白的功效那它在萃取成檸檬精油它也是一樣有這些功效，它有豐富的維他命C還有美白的作用但是如果各位在使用這個檸檬精油的時候也要注意一點，因為它也有光明反應，所以我們建議在夜間的時候，比如說晚上睡覺的時候，再來使用檸檬精油，使用後避免出去時照射到外面的紫外線，再來就是檸檬的排水效果非常好 那我們也知道感冒要補充維他命C可以增加我們的免疫力那檸檬精油也是一樣的

它裡面可以提升我們白血球的抵抗力讓我們可以做一些預防感冒或是覺得最近身體不太舒服等一些免疫系統的狀態它都可以去做改善所以這個精油的功效來說有非常的多它不是只有氣味上的轉變而已

它甚至在身心靈上面可以做到一個很大的安撫

那現在有很多的醫院陸陸續續在安寧病房這裡開始引進一些芳香療法輔助的部分

那比如說像乳香精油可以針對安寧的病人 除了打嗎啡之外也可以舒緩他們身上的一些病痛

也可以幫助加速在情緒上面做一個情緒的穩定 情緒的放鬆 降低焦慮感 甚至是不安的感覺

所以芳香療法等於是促進我們全方位健康的產業

像是精油的種類有許多種，那我們該怎麼去使用呢?

那裏面有像我們在使用精油的過程當中

首先，精油裡面有一些安全性比較高、比較溫和的

那也有一些它是需要一些專業的人員才可以使用的，就是需要他們專業的姿勢

在這邊先跟大家分享一下就是孕婦

因為公司在這個孕婦媽咪這一塊做一個深耕，那在孕期當中我可以使用那些精油呢?.

薰衣草精油(一定是要真正的薰衣草，最好的話也是可以使用到野生的真正薰衣草) 建議的話是在3個月之後，可以開始稀釋的使用

檸檬精油、迷迭香精油可以舒緩下半身的水腫 那到比較後期的時後做使用

孕婦要在使用前先詢問過專業的醫生，評估一下現在的生理狀況，然後寶寶的狀態，在下去做使用

那第二個分享給大家的是小BABY，小baby在運用芳香精油的部分

我們在使用精油上面，小baby我們推薦就是，羅馬洋甘菊精油、茶樹精油、迷迭香精油

這都是屬於安全性比較高比較溫和的，比如說像小baby尿布疹我們就可以使用羅馬洋甘菊精油，滴在這個牛奶裡面做一個乳化，讓小baby去做一個盆浴，比如說像它的屁屁，泡在盆浴裡面可以去做一個舒緩，或是說他今天腸胃不舒服、胃絞痛也可以用羅馬洋甘菊精油滴一滴在嬰兒油或是嬰兒乳液裡面

幫她稀釋，做腹部的按摩

所以小baby跟孕媽咪使用的精油來說一定要選溫和的、安全性高的精油

總結那像這個族群去挑選精油的時候呢有以上的這些注意事項或是說也可以到專業的機構去做挑選或是詢問專業的芳療人士

那我們再來分享 如何使用精油?

精油也沒有像大家想這麼困難，那我一次是不是要準備一系列，其實她沒有這麼複雜

其實精油在我們生活當中到處都可以看的到就像我們去看牙醫，這個麻醉藥劑裡面其實就有安息香精油的成分，它主要是可以做一個局部的麻醉

那還有就是我們的香水裡面，也都有伊朗精油的一些配方

或是像牙膏裡面有時候也會添加茶樹或是薄荷等等的

所以精油也沒有大家想得很遙遠

一定要非常的專業地去運用或是說禁忌很多

那以下我就來分享一些我們簡易的居家 我今天沒有任何的工具也可以來做精油的使用

那第一個最簡單的就是滴在手上直接香嗅

比如說我滴一滴滴在掌心，然後雙手區搓熱，搓熱之後藉由呼吸把微量的精油原素可以藉由呼吸道然後把它吸入到我們體內，跑到肺部在跑道我們血管裡面

那第二個呢可以使用家裡的乳液或是按摩油那我們也可以滴在裡面做一個添加

那第三個呢我也是可以滴在洗髮乳或是沐浴乳裡面

蠻推薦大家可以滴迷迭香在洗髮乳裡面

第一個迷迭香可以深層的進化我們的毛囊 可以減少脫髮的狀況

第二個可以幫助我們毛根比較健康，如果說頭皮是比較容易出油的人也是可以滴一些薄荷精油在裡面那它可以幫我們頭皮去做一個溫度的調節

那再來就是第三個如果我要在室內薰香，那我也沒有一些工具怎麼辦，那很簡單，我們可以滴在化妝棉裡面或是滴在衛生紙裡面，然後我就夾在電風扇上面，很快地它可以藉由這個方式，去做一個室內的薰香，那也可以用在冷氣的出風口，或是說開車族的朋友，就是可以夾在冷氣出風口或是你直接滴在化妝棉然後擺在車子上，精油它自己就會去做香氣的揮發

再來就是說居家自己有擴香儀或是水氧機的朋友那就更好了，我們就可以選自己喜歡的味道，可以滴在擴香儀或是水氧機裡面，做一個室內的薰香

也可以滴在水盆裡面，水盆裡面可以去泡腳，或是說滴在浴缸裡面泡澡，所以精油運用是非常的簡單，其實隨時隨地它就是我們生活的一部分

像最近因為疫情的關係，如果有隨身攜帶酒精瓶，那你又不像讓氣味這麼單調，或是你想要增加一些

除了殺菌之外的功效性的話，我們可以滴單方的精油滴在酒精裡面

比如說檸檬、迷迭香、薰衣草或是茶樹，這些抗菌力都很強，那隨時隨地的補充在小朋友的手心上還是說自己的周邊要清潔殺菌的地方這些都可以都非常的方便

像我們女性的聽眾朋友呢，如果有在進廚房的、或是家庭主婦其實都蠻推薦可以去具備這個準備薰衣草精油，因為薰衣草精油他的修復非常的好、尤其針對燙傷、割傷

那如果有時候我們在家裡煮飯的時候被燙到了就可以隨時的滴一滴，那這個傷口的癒合效果非常好也不容易留疤

那還有一個就是像天氣非常炎熱，我有兩支精油推薦給我們女性朋友們一個就是薄荷精油，還有一個是茶樹精油。為甚麼呢?

因為這兩支精油可以幫助我們在夏天的時，尤其我們女性的私密處比較會有悶熱的現象，可能是因為久坐或是因為褲子的材質，或者是正在經期的過程中，那推薦這兩支精油可以去做一個私密處的保養，然後可以減少這個細菌的感染，或是尿道炎等等這些部分。

那我們怎麼使用呢?

首先，我們可以在晚上洗完澡時，滴在水盆裡面，比如說茶樹一滴薄荷精油一滴，滴在水盆裡面做這個私密處的沖洗，沖洗之後就直接壓乾就可以了

那第二個呢也可以自製這個噴霧，比如說30cc的RO水再加上這個2cc的酒精，那另外呢在滴個幾的的單方精油，像是茶樹或是薄荷，那就可以自製隨身帶這個噴霧，比如說我今天上廁所，就可以噴一下，那另外也是可以滴在我們內褲裡面，如果說我們滴在內褲裡面的話，那建議我們這個用量不用太多，稍微一點點就可以了，但是當然每個人的體質狀況不一樣，如果說要這樣子去實用之前，可以稍微的在自己的手臂內側，測試一下自己對這個精油的敏略度跟敏感度在哪個程度，如果滴在內側覺得太過於的凉或是太過於的一些不適應，那建議用噴霧的方式去稀釋之後再做使用。

那我們剛剛這個主持人提到呢，擴香儀跟水氧機的差別?

擴香儀它本身是不用添加任何一滴水，它就是單純使用單方精油滴進去然後做使用

那水氧機它就是需要加入一些水，然後在滴入這個單方精油

那這兩個差別就在於說，擴香儀是利用強大的震盪，去做一個裡面精油的碰撞，再來把這個精油的分子跟氣味揮發出來

所以相對來講，擴香儀的氣味會比水氧機的味道來的濃郁，那再來擴香儀的擴散速度也會比較快，也比較不會有濕氣的部分，濕氣的困擾

那我們又提到說我要選擇哪一些單方精油來滴入到這個擴香儀或是水氧機，那我也在這邊給大家一些推薦，那我比較推薦的就是像屬於揮發性比較高、比較快的一些精油，一方面也能避免我們水氧機或是擴香儀有這個阻塞的一個困擾。

那我推薦幾支大家也可以參考一下比如說像檸檬、甜橙、薰衣草、茶樹、薄荷、迷迭香這些都是蠻推薦的，那這些精油也屬於比較價格上也比較中等、平價的

那如果在家裡使用的話，像是在客廳裡我比較建議可以滴甜橙精油，因為甜橙精油它有一個小太陽的名稱，它可以帶給我們這個溫暖的感覺，所以有時候在家裡呢，把客廳裡面點上這個小太陽整體會覺得很溫馨

那如果說在廚房，就是可以滴一些這個葡萄柚也是很推薦，因為葡萄柚可以促進食慾，如果說小朋友在這個炎炎夏日他覺得吃飯、口味上面沒有很好，那我們可以滴這個葡萄柚去做一個開胃的一個動作

那在臥室的話，推薦薰衣草精油給大家，因為薰衣草就在前面有提到它對這個身心靈上面的情緒安撫有一個很棒的作用，那在來是他針對這個失眠、焦慮、他有很強大的鎮定功效，所以呢晚上可以滴一些薰衣草，它可以幫助睡眠那讓你這個晚上都可以呈現到一個熟睡的狀態

那我也跟各位聽眾分享一下我個人的居家使用的方式，那我居家有擴香儀啦水氧機，這兩個我都有在使用，但是最近遇到梅雨季，我就會使用擴香儀比較多，那擴香儀也比較方便也避免有時候會有一些潮濕的問題或是有時候水氧機裡面有可能會有一些殘留呀等等

那擴香儀的話像比如說我在辦公室得時候呢我就會滴這個檸檬、迷迭香那它可以去做一個提神的功效，尤其迷迭香它可以針對我們腦部細胞的活化，也可以提升專注力、記憶力，那它也有一個名稱叫做聰明油，所以這個就是說會越用會越聰明

再來比如說像在下班回到家的時候呢可能會滴，剛剛跟聽眾們說的甜橙精油，那我也很喜歡再加上薰衣草還有像天竺葵的這個味道，那整體下來呢會有這個花香味，也會有橘子的清香這種很舒緩放鬆的調性

所以我經常會使用這三個配方讓我整個居家、客廳、或是臥室、都有這個精油的香味

那我分享一個笑話跟大家講，就是跟朋友出門，我隨身會攜帶很多精油在身上，我都會問我朋友說: 诶，要不要一起使用或是分享給他們，那我有一個朋友就說不用分享給我啦，因為你本身就是一個擴香儀了，那有可能我們長期都有在用精油的習慣，所以慢慢就會身上有散發出天然的精油的香氣，但是我們有可能已經習慣在這味道裡面，就是分享這個一個小笑話給大家

那我自己本身會調很多配方，像前面跟大家分享到的基底油，然後加上單方精油，就是我們講的精油的按摩油，那我就會在洗完澡之後，然後全身的做擦拭，那這個一方面是做這個皮膚的滋潤保濕那另一個方面呢，也是幫助自己，比如說我今天想要排水，還是我想針對這個脂肪，或是我想針對皮膚的緊實，就會自己做一些特調，然後洗完澡之後呢就可以擦在身上

好那以上跟大家分享了這個怎麼挑選精油，那還有就是孕媽咪啦或是小朋友，比較特殊族群要使用一些注意事項還有我們精油的使用方式，那今天呢做一個大致上的分享

那如果說有聽眾朋友有想要在了解的地方呢，都歡迎可以去詢問專業的人士，或是說可以詢問我們杉之秀，那我們都有免費的諮詢的這個平台，像是FACEBOOK或是說我們LINE@都可以加我們來做一個詢問，或是可以直接到門市，就直接去做專業諮詢都沒有關係都非常歡迎大家。

那剛剛就是主持人就是俊廷大哥呢，還有提到說我們現在正在舉辦母親節的活動，那我在跟大家分享一個我們現在呢，五月份就是母親節有這個最大的節日來慶祝偉大的媽媽，那媽媽們都非常的辛苦，我們現在有非常優惠的臉部跟身體的體驗，那身體呢我們會針對這次的疫情我們推出的橙心防疫的全身的舒壓放鬆，那再來就是呢那臉部呢，我們有針對炎炎夏日所以有推出這個尊寵的臉部系列的保養，那針對我們這個夏天也可以美美的，然後也能非常的健康度過這個夏天

那我們有七間的直營門市，我們在高雄左營的至聖店，那還有三民區建工店，跟鳳山的文衡店，

還有鳥松區的鳥松店，再來還有長庚裡面我們有進駐長庚，湖畔商場的星光店，還有在仁武的仁雄店，跟我們百貨裡面五樓有我們杉之秀的專櫃也在裡面，所以呢我們歡迎大家就是有任何相關的保養問題或是想要諮詢的我們都有提供專業免費的服務，非常歡迎大家可以過來互相做一個交流、運用

好那最後呢也非常謝謝我們俊廷大哥的邀請

那我也是第一次來這個電台這邊跟所有聽眾朋友們分享，那也非常的緊張，那也希望大家就是在這個裡面呢也可以吸收到自己想知道的東西或是一些想要的資訊，有機會呢也希望跟大家再做一個分享，謝謝 掰掰~~~

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